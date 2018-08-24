Чемпионка мира по сумо рассказала «КП», как сбросила 110 кг, а потом вернула вес ради возвращения в большой спорт

СЕГОДНЯ 18:14 2018-08-24T18:44:23+03:00

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А потом вернула прежние формы и вернулась в большой спорт

32-летняя крымчанка Ольга Давыдко - человек известный и заметный. Во всех смыслах. Ее трудно не заметить даже в многотысячной толпе. Рост почти 1 метр 90 сантиметров. Вес за 180 кило зашкаливает. Атлант!

Победа на чемпионате мира - итог серьезного каждодневного труда в спортзале. Фото: личный архив Ольги Давыдко

На чемпионате мира по сумо, проходившем в конце июля в Тайване, она принесла в копилку нашей сборной две золотых медали! В итоге Россия заняла первое место, второе у Украины, третье - Япония.

Ольга Давыдко достойно представляет Россию на мировом уровне. Фото: личный архив Ольги Давыдко

Когда размер имеет значение

Ольга Давыдко шесть лет тому назад захотела стать мамой, но врачи в один голос заявили:

- Худей, а иначе никак!

А как худеть - если размер имеет значение, худышкам в сумо не место.

Ольга вспоминает, как она пришла в спорт 12 лет назад.

- Я сидела на железнодорожном вокзале в Харькове и ждала поезд - возвращалась домой после летней сессии в университете. Здесь-то меня случайно и заприметил президент федерации Украины по сумо, который с разбега предложил попробовать себя в спорте. Но я наотрез отказалась. Школу я окончила с золотой медалью. Шла на красный диплом в автомобильно-дорожном университете по специальности «бухгалтерский учёт и аудит». И хотела серьезную работу, - вспоминает девушка. - Сумоист не успокоился и приехал к моим родителям в Черноморский район. Показал документы, чтобы доказать, что он не шарлатан. А затем состоялся конструктивный разговор: «Ты, такая как есть - крупная, не замужем и нет детей, значит, ничего не держит. Хочешь посмотреть мир? Увидеть другие грани жизни? Это же интересно - новые люди, куча новых знакомств». Убедил.

Ольга стала первым номером в сборной Украины. Неоднократной чемпионкой мира по сумо. За восемь лет достигла вершин и в борьбе на поясах, есть успехи в самбо. Четыре высших образования.

А затем захотела детей.

Ольга смогла серьезно сбросить вес. Фото: личный архив Ольги Давыдко

- Когда мне сказали врачи, что для этого надо похудеть, мне пришлось уйти из спорта. Спустя восемь месяцев весы показывали минус 110 килограмм, - рассказывает сумоистка.

Молодая женщина весила 184 кило, а стала 74.

Никаких строжайших диет!

- Все очень просто - режим питания и тренировки, - делится секретами стройности спортсмен-тяжеловес. - Ни одной таблетки, ни одной операции, ни уколов - ничего. Две тренировки в день и система питания - и все. Никаких строжайших диет и кефирных месяцев - все это бред и чушь, из-за которых вес вообще может встать.

- Чем же тогда питаться? - спрашиваем мы.

- Белком и клетчаткой, - говорит чемпионка мира. - Белок - это рыба, морепродукты, яйца, мясо, творог, а клетчатка - овощи, фрукты, за исключением картошки, винограда и бананов. Желательно есть все неострое, не жаренное, в полуваренном виде. А углеводы - каши, хлеб, крупы, сладкое, свести к минимуму.

У желудка нет рефлекторных окончаний, которые распознают - капуста это, тортик или красная икра. Есть хочет голова. Именно наш мозг хочет жареного или сладкого. Хочешь сильно есть - выпей пару стаканов воды! Все проблемы, рассуждает чемпионка, начинаются от головы. И дело вовсе не в наследственности.

- Сможешь с собой договориться - похудеешь. Должна быть цель, мотивация. А я мечтала о ребенке! - говорит молодая женщина. - А так у меня и родители крупные: отец, наверное, 170 весит, а мама - 140. Бабушки тоже не мелкие. Папа рос без отца, не всегда ел досыта и поэтому для него самое главное, чтобы мы были сыты. Поэтому холодильник всегда был забит самым вкусненьким. А все самое вкусненькое оно самое вредненькое.Тяжелее всего Ольге дался отказ от калорийной «Кока-колы». И когда родился первенец, то муж на выписку принес двухлитровую бутылку «Кока-колы» перевязанную бантиком. Теперь можно! Заслужила!

Уж супруг-то - Алексей Пищулин - ее как никто другой понимает, он ее соратник и тренер.

Ольга и Алексей - счастливая семейная пара. Фото: личный архив Ольги Давыдко

- Сумо нас только сближает – много общих интересов. Алексей тоже сумоист, и мы познакомились на сборах. Когда начали встречаться, то ему не было еще и 16 лет, - и молодая женщина задорно смеется. – Да я своего мужа практически сама воспитала - я же старше его на 4 года.

- Кто в семье главнее, бьете ли мужа? - шутим мы.

- У нас полное равноправие, - улыбается в ответ спортсменка. - Все важные решения, семейные растраты, покупки мы обсуждаем вместе. Нет у каждого своих денег, у нас все общее. Вдобавок нет и речи о ревности, когда я месяцами пропадаю на сборах. Алексей, прекрасно знает, как проходят сборы. Какое там загулять - нет и мысли! Ты просто приходишь с тренировки, и даже иногда не купаешься, а просто падаешь спать. Поэтому мы, с мужем, как один кулак.

«Крым - это Россия»

Спортсмены воспитывают прекрасных сыновей. Фото: личный архив Ольги Давыдко

Все задуманное получилось. Сыновья подрастают: старшему Алексею пятый год идет, а Елисею – третий.

Год назад их знаменитая мама решила вернуться в большой спорт. Пришлось снова набрать вес!

- Специально для этого я ничего не делала. Просто стала позволять себе то, от чего отказывалась все четыре года - сладкие газирование напитки, соки, булочки, тортики, - делится теперь уже секретами «антипохудения» сумоистка.

Весы опять показывают цифры пятилетней давности.

А Ольга, как и положено спортсмену, много времени проводит в тренажерном зале, работает с большими весами. Величавое тело чемпионки мира по сумо не рыхлая масса, а сила - трепыхнул рукой, и бац!, противник повержен и звучит гимн России.

- Сейчас я не стремлюсь худеть, но и не набираю вес, - продолжает ликбез по правильному питанию крымчанка. - Даже мы тяжеловесы не все подряд едим! Большая разница, если ты съешь вечером стейк мясной с салатом или булку запьешь «Кока-колой». Утром ощущения будут совершено разные. Орешки, чипсы, сухарики и другая ерунда исключается полностью - от них дышишь хуже, у тебя руки отекшие, плохо сжимаются и ты не чувствуешь своего тела. Едим обычные продукты - рыба, мясо, крупы. И стараемся не переусердствовать с макаронами и картошкой. Поэтому все время и просчитываешь свою продуктовую корзину - сколько калорий обед, ужин.

Она снова вернулась в спорт, теперь уже в российскую сборную.

- Все логично. Я и мои родители родились и выросли в Крыму, а это Россия, - считает спортсменка.

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- Разве что огромное моральное удовлетворение, - говорит Ольга. - Жилья своего у нас нет - квартиру в Черноморском мы снимаем. Вдобавок платим кредит за машину. Тренируюсь дома - скатываем ковры в зале или в тренажерке, которую сами же и держим. Эффективно проходят тренировки и на пляже - на песке ноги хорошо прорабатываются. А вот в школу Бахчисарая, где мне регион официально выделил место для занятий, не наездишься - тренировки же по два раза в день проходят, как правило.

Ольга переживает, что не может обозначить на соревнованих принадлежность к Крыму.

- Москва меня, как первого номера сборной, экипирует по полной программе. Но в спортивной одежде нет ничего, никакого логотипа и знака, что напоминает о полуострове - последний раз мне майку республика выдала три года тому назад, - сетует спортсменка.