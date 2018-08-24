2018-08-24T18:44:23+03:00
Общество

Чемпионка мира по сумо рассказала «КП», как сбросила 110 кг, а потом вернула вес ради возвращения в большой спорт

Крымчанка на время похудела, чтобы стать мамой
Галина КОВАЛЕНКО
Поделиться:
Комментарии: comments1
Крымчанка стала мамой и вернула титул чемпионки мира. Фото: личный архив Ольги ДавыдкоКрымчанка стала мамой и вернула титул чемпионки мира. Фото: личный архив Ольги Давыдко
Изменить размер текста:

А потом вернула прежние формы и вернулась в большой спорт

32-летняя крымчанка Ольга Давыдко - человек известный и заметный. Во всех смыслах. Ее трудно не заметить даже в многотысячной толпе. Рост почти 1 метр 90 сантиметров. Вес за 180 кило зашкаливает. Атлант!

Победа на чемпионате мира - итог серьезного каждодневного труда в спортзале. Фото: личный архив Ольги Давыдко

Победа на чемпионате мира - итог серьезного каждодневного труда в спортзале. Фото: личный архив Ольги Давыдко

На чемпионате мира по сумо, проходившем в конце июля в Тайване, она принесла в копилку нашей сборной две золотых медали! В итоге Россия заняла первое место, второе у Украины, третье - Япония.

Ольга Давыдко достойно представляет Россию на мировом уровне. Фото: личный архив Ольги Давыдко

Ольга Давыдко достойно представляет Россию на мировом уровне. Фото: личный архив Ольги Давыдко

Когда размер имеет значение

Ольга Давыдко шесть лет тому назад захотела стать мамой, но врачи в один голос заявили:

- Худей, а иначе никак!

А как худеть - если размер имеет значение, худышкам в сумо не место.

Ольга вспоминает, как она пришла в спорт 12 лет назад.

- Я сидела на железнодорожном вокзале в Харькове и ждала поезд - возвращалась домой после летней сессии в университете. Здесь-то меня случайно и заприметил президент федерации Украины по сумо, который с разбега предложил попробовать себя в спорте. Но я наотрез отказалась. Школу я окончила с золотой медалью. Шла на красный диплом в автомобильно-дорожном университете по специальности «бухгалтерский учёт и аудит». И хотела серьезную работу, - вспоминает девушка. - Сумоист не успокоился и приехал к моим родителям в Черноморский район. Показал документы, чтобы доказать, что он не шарлатан. А затем состоялся конструктивный разговор: «Ты, такая как есть - крупная, не замужем и нет детей, значит, ничего не держит. Хочешь посмотреть мир? Увидеть другие грани жизни? Это же интересно - новые люди, куча новых знакомств». Убедил.

Ольга стала первым номером в сборной Украины. Неоднократной чемпионкой мира по сумо. За восемь лет достигла вершин и в борьбе на поясах, есть успехи в самбо. Четыре высших образования.

А затем захотела детей.

Ольга смогла серьезно сбросить вес. Фото: личный архив Ольги Давыдко

Ольга смогла серьезно сбросить вес. Фото: личный архив Ольги Давыдко

- Когда мне сказали врачи, что для этого надо похудеть, мне пришлось уйти из спорта. Спустя восемь месяцев весы показывали минус 110 килограмм, - рассказывает сумоистка.

Молодая женщина весила 184 кило, а стала 74.

Никаких строжайших диет!

- Все очень просто - режим питания и тренировки, - делится секретами стройности спортсмен-тяжеловес. - Ни одной таблетки, ни одной операции, ни уколов - ничего. Две тренировки в день и система питания - и все. Никаких строжайших диет и кефирных месяцев - все это бред и чушь, из-за которых вес вообще может встать.

- Чем же тогда питаться? - спрашиваем мы.

- Белком и клетчаткой, - говорит чемпионка мира. - Белок - это рыба, морепродукты, яйца, мясо, творог, а клетчатка - овощи, фрукты, за исключением картошки, винограда и бананов. Желательно есть все неострое, не жаренное, в полуваренном виде. А углеводы - каши, хлеб, крупы, сладкое, свести к минимуму.

У желудка нет рефлекторных окончаний, которые распознают - капуста это, тортик или красная икра. Есть хочет голова. Именно наш мозг хочет жареного или сладкого. Хочешь сильно есть - выпей пару стаканов воды! Все проблемы, рассуждает чемпионка, начинаются от головы. И дело вовсе не в наследственности.

- Сможешь с собой договориться - похудеешь. Должна быть цель, мотивация. А я мечтала о ребенке! - говорит молодая женщина. - А так у меня и родители крупные: отец, наверное, 170 весит, а мама - 140. Бабушки тоже не мелкие. Папа рос без отца, не всегда ел досыта и поэтому для него самое главное, чтобы мы были сыты. Поэтому холодильник всегда был забит самым вкусненьким. А все самое вкусненькое оно самое вредненькое.Тяжелее всего Ольге дался отказ от калорийной «Кока-колы». И когда родился первенец, то муж на выписку принес двухлитровую бутылку «Кока-колы» перевязанную бантиком. Теперь можно! Заслужила!

Уж супруг-то - Алексей Пищулин - ее как никто другой понимает, он ее соратник и тренер.

Ольга и Алексей - счастливая семейная пара. Фото: личный архив Ольги Давыдко

Ольга и Алексей - счастливая семейная пара. Фото: личный архив Ольги Давыдко

- Сумо нас только сближает – много общих интересов. Алексей тоже сумоист, и мы познакомились на сборах. Когда начали встречаться, то ему не было еще и 16 лет, - и молодая женщина задорно смеется. – Да я своего мужа практически сама воспитала - я же старше его на 4 года.

- Кто в семье главнее, бьете ли мужа? - шутим мы.

- У нас полное равноправие, - улыбается в ответ спортсменка. - Все важные решения, семейные растраты, покупки мы обсуждаем вместе. Нет у каждого своих денег, у нас все общее. Вдобавок нет и речи о ревности, когда я месяцами пропадаю на сборах. Алексей, прекрасно знает, как проходят сборы. Какое там загулять - нет и мысли! Ты просто приходишь с тренировки, и даже иногда не купаешься, а просто падаешь спать. Поэтому мы, с мужем, как один кулак.

«Крым - это Россия»

Спортсмены воспитывают прекрасных сыновей. Фото: личный архив Ольги Давыдко

Спортсмены воспитывают прекрасных сыновей. Фото: личный архив Ольги Давыдко

Все задуманное получилось. Сыновья подрастают: старшему Алексею пятый год идет, а Елисею – третий.

Год назад их знаменитая мама решила вернуться в большой спорт. Пришлось снова набрать вес!

- Специально для этого я ничего не делала. Просто стала позволять себе то, от чего отказывалась все четыре года - сладкие газирование напитки, соки, булочки, тортики, - делится теперь уже секретами «антипохудения» сумоистка.

Весы опять показывают цифры пятилетней давности.

А Ольга, как и положено спортсмену, много времени проводит в тренажерном зале, работает с большими весами. Величавое тело чемпионки мира по сумо не рыхлая масса, а сила - трепыхнул рукой, и бац!, противник повержен и звучит гимн России.

- Сейчас я не стремлюсь худеть, но и не набираю вес, - продолжает ликбез по правильному питанию крымчанка. - Даже мы тяжеловесы не все подряд едим! Большая разница, если ты съешь вечером стейк мясной с салатом или булку запьешь «Кока-колой». Утром ощущения будут совершено разные. Орешки, чипсы, сухарики и другая ерунда исключается полностью - от них дышишь хуже, у тебя руки отекшие, плохо сжимаются и ты не чувствуешь своего тела. Едим обычные продукты - рыба, мясо, крупы. И стараемся не переусердствовать с макаронами и картошкой. Поэтому все время и просчитываешь свою продуктовую корзину - сколько калорий обед, ужин.

Она снова вернулась в спорт, теперь уже в российскую сборную.

- Все логично. Я и мои родители родились и выросли в Крыму, а это Россия, - считает спортсменка.

ВАЖНО

Какие блага дает титул чемпиона мира

- Разве что огромное моральное удовлетворение, - говорит Ольга. - Жилья своего у нас нет - квартиру в Черноморском мы снимаем. Вдобавок платим кредит за машину. Тренируюсь дома - скатываем ковры в зале или в тренажерке, которую сами же и держим. Эффективно проходят тренировки и на пляже - на песке ноги хорошо прорабатываются. А вот в школу Бахчисарая, где мне регион официально выделил место для занятий, не наездишься - тренировки же по два раза в день проходят, как правило.

Ольга переживает, что не может обозначить на соревнованих принадлежность к Крыму.

- Москва меня, как первого номера сборной, экипирует по полной программе. Но в спортивной одежде нет ничего, никакого логотипа и знака, что напоминает о полуострове - последний раз мне майку республика выдала три года тому назад, - сетует спортсменка.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Что подарить на День воспитателя детского сада
Праздник воспитателей детского сада у нас пока не так широко известен, как День учителя. Тем не менее, поздравить представителей этой профессии стараются многие родители дошкольников. Рассказываем, что можно подарить на День воспитателя детского сада
Новости 24
В Советском районе столкнулись две легковушки: погибли двое
Неизвестные снова «заминировали» банк в центре Симферополя
Для решения мусорной проблемы в Симферополе выделили еще три "Камаза"
Жителя Крыма обворовала случайная знакомая из соцсетей
Украина усилила меры безопасности на границе с Крымом
Крымчанин отправится в тюрьму за изготовление бомбы в домашних условиях
В Крыму возле Бахчисарая военный КамАЗ «подвинул» Тойоту
В Черном море начался промышленный сбор мидий
В Севастополе завели уголовное дело по мошенничеству с землей на 53 миллионов рублей
За сутки в Крыму утонул один человек
В селах Крыма появились бешеные лисы
Прогноз погоды в Крыму на 24 августа: сухо и тепло до +32
На востоке Крыма птицы оставили без света часть поселка
Ученые КФУ выводят новую породу пчел - миролюбивую и продуктивную
В Симферополе снесут 58 незаконных гаражей
Очистка Салгира в Симферополе обойдется в 100 миллионов рублей