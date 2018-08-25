2018-08-25T12:30:32+03:00
Общество

Как прошел первый день Koktebel Jazz Party: много музыки, аплодисментов и хорошего настроения

Концерт на главной сцене открыла группа из Нового Орлеана Rebirth Вrass Band
Надежда ДАЦЮК
Поделиться:
В этом году впервые работают пять сценВ этом году впервые работают пять сценФото: Виталий ПАРУБОВ
Изменить размер текста:

В пятницу, 24 августа, под Карадагом открылся международный фестиваль Koktebel Jazz Party.

- Огромное количество участников фестиваля из разных стран говорят, что они любят Крым, ценят Крым и не боятся сюда приехать, — сказала ведущая концерта Ольга Скобeeва.

Открыл фестиваль Журналист Дмитрий Киселев.

Первыми выступили Rebirth Вrass Band с песней «We love you!» Фото: Виталий ПАРУБОВ

Первыми выступили Rebirth Вrass Band с песней «We love you!»Фото: Виталий ПАРУБОВ

- Это крупнейшее культурное событие в Крыму. Вы понимаете, зачем нужен джаз? Это самая честная музыка в мире, ее нельзя играть под фонограмму, и Крым нуждается сейчас в честности, — сказал Киселев.

Он вспомнил, как джаз-Коктебель начинался в 2003 году, тогда концерты проходили у дома Волошина, а в прошлом году Koktebel Jazz Party посетил Владимир Путин и подчеркнул своим визитом уровень фестиваля.

Телеведущий открыл фестиваль Фото: Виталий ПАРУБОВ

Телеведущий открыл фестивальФото: Виталий ПАРУБОВ

Концерт на главной сцене открыла группа из Нового Орлеана Rebirth Вrass Band с песней «We love you!».

Далее перед зрителями выступил дуэт российских пианистов — импровизаторов Окуня и Старикова - живых классиков российского джаза.

Затем атмосферу джаза поддержал индийский коллектив Rajeev Raja Conbine, который приехал в Крым впервые.

Завершился первый день выступлением британского коллектива Incognito. Музыка настолько понравилась зрителям, что они заглушили исполнителей аплодисментами. За что группа и получила приз зрительских симпатий.

Группа завершила фестиваль Фото: Виталий ПАРУБОВ

Группа завершила фестивальФото: Виталий ПАРУБОВ

Арт-директор фестиваля Koktebel Jazz Party Михаил Иконников отметил, что каждый год организаторы стараются привносить что-то новое. Например, в этом году впервые работают пять сцен. Кроме того, учитываются интересы публики и добавляются еще жанры, помимо джаза.

В течение трех дней, до 26 августа включительно, на главной сцене фестиваля на берегу моря выступят более 20 музыкальных коллективов из России, США, Индии, Великобритании, Индии, Китая, Армении и других стран.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Крым на Koktebel Jazz Party приедут исполнители из США, Великобритании, Индии

Фестиваль проходит с 24 по 26 августа (подробнее).

10 ярких фото фестиваля «Extreme Крым – 2018»

Праздник любителей адреналина продлится до 29 июля (подробнее).

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Алексей Евсюков, народный артист России: Надеюсь, Иосиф Кобзон наберется сил и еще споет на 100-летии комсомола
Об этом известный композитор, который 40 лет аккомпанирует великому певцу и навещал его на днях, заявил накануне Дня шахтера в эфире Радио "Комсомольская правда" [видео, аудио]
Экспедиция «КП» по Волге: Что в голове у Родины
Журналисты «КП» Дмитрий Стешин, Владимир Ворсобин и Виктор Гусейнов плывут по Волге в резиновой лодке и уже добрались до Волгограда, где не могли не сделать остановку и сходить на Мамаев курган — к монументу Родины-матери [видео]
Что подарить на День воспитателя детского сада
Праздник воспитателей детского сада у нас пока не так широко известен, как День учителя. Тем не менее, поздравить представителей этой профессии стараются многие родители дошкольников. Рассказываем, что можно подарить на День воспитателя детского сада
Новости 24
В Крыму с начала года отдохнули 5,3 миллиона туристов
Погода в Крыму на 25 августа: до +33 и облачно
По Севастопольской бухте моряки гоняли на шлюпках
В Советском районе столкнулись две легковушки: погибли двое
Неизвестные снова «заминировали» банк в центре Симферополя
Для решения мусорной проблемы в Симферополе выделили еще три "Камаза"
Жителя Крыма обворовала случайная знакомая из соцсетей
Украина усилила меры безопасности на границе с Крымом
Крымчанин отправится в тюрьму за изготовление бомбы в домашних условиях
В Крыму возле Бахчисарая военный КамАЗ «подвинул» Тойоту
В Черном море начался промышленный сбор мидий
В Севастополе завели уголовное дело по мошенничеству с землей на 53 миллионов рублей
За сутки в Крыму утонул один человек
В селах Крыма появились бешеные лисы
Прогноз погоды в Крыму на 24 августа: сухо и тепло до +32
На востоке Крыма птицы оставили без света часть поселка
Ученые КФУ выводят новую породу пчел - миролюбивую и продуктивную
В Симферополе снесут 58 незаконных гаражей
Очистка Салгира в Симферополе обойдется в 100 миллионов рублей