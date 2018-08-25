Как прошел первый день Koktebel Jazz Party: много музыки, аплодисментов и хорошего настроения
В пятницу, 24 августа, под Карадагом открылся международный фестиваль Koktebel Jazz Party.
- Огромное количество участников фестиваля из разных стран говорят, что они любят Крым, ценят Крым и не боятся сюда приехать, — сказала ведущая концерта Ольга Скобeeва.
Открыл фестиваль Журналист Дмитрий Киселев.
Первыми выступили Rebirth Вrass Band с песней «We love you!»Фото: Виталий ПАРУБОВ
- Это крупнейшее культурное событие в Крыму. Вы понимаете, зачем нужен джаз? Это самая честная музыка в мире, ее нельзя играть под фонограмму, и Крым нуждается сейчас в честности, — сказал Киселев.
Он вспомнил, как джаз-Коктебель начинался в 2003 году, тогда концерты проходили у дома Волошина, а в прошлом году Koktebel Jazz Party посетил Владимир Путин и подчеркнул своим визитом уровень фестиваля.
Телеведущий открыл фестивальФото: Виталий ПАРУБОВ
Концерт на главной сцене открыла группа из Нового Орлеана Rebirth Вrass Band с песней «We love you!».
Далее перед зрителями выступил дуэт российских пианистов — импровизаторов Окуня и Старикова - живых классиков российского джаза.
Затем атмосферу джаза поддержал индийский коллектив Rajeev Raja Conbine, который приехал в Крым впервые.
Завершился первый день выступлением британского коллектива Incognito. Музыка настолько понравилась зрителям, что они заглушили исполнителей аплодисментами. За что группа и получила приз зрительских симпатий.
Группа завершила фестивальФото: Виталий ПАРУБОВ
Арт-директор фестиваля Koktebel Jazz Party Михаил Иконников отметил, что каждый год организаторы стараются привносить что-то новое. Например, в этом году впервые работают пять сцен. Кроме того, учитываются интересы публики и добавляются еще жанры, помимо джаза.
В течение трех дней, до 26 августа включительно, на главной сцене фестиваля на берегу моря выступят более 20 музыкальных коллективов из России, США, Индии, Великобритании, Индии, Китая, Армении и других стран.
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