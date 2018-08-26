2018-08-26T09:18:17+03:00
Политика

Вайкуле ответила на свой отказ ехать в Крым

И объяснила, что ее злит такое развитие ситуации
Надежда ДАЦЮК
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"Я всегда "за", и не надо меня впутывать в политик""Я всегда "за", и не надо меня впутывать в политик"Фото: Александр ГЛУЗ
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Латвийская певица Лайма Вайкуле объяснила свои слова о нежелании выступать в Крыму. По ее словам, журналисты исковеркали суть сказанного ею.

- Понимаете, в чем парадокс этой истории… когда вопрос журналиста делают как мой ответ. Когда меня спросили: "Лайма, если вас пригласят, вы поедете в Крым", — я сказала: "Нам запрещено", — заявила певица в эфире программы "Центральное телевидение" на НТВ.

Вайкуле отметила, что ее злит такое развитие ситуации.

Певица объяснила, что у нее нет негатива к крымчанам, но выступит там только в том случае, если латвийские власти снимут запрет на концерты артистов в Крыму.

- Я люблю свою публику. Разве можно быть против кого-то? Я всегда "за", и не надо меня впутывать в политику, — уточнила Вайкуле.

Напомним, на пресс-конференции в Одессе перед концертом журналисты спросили певицу, собирается ли она выступать в Крыму. На что Вайкуле отметила, что европейцам это запрещено, и она не поедет на полостров ни за какие гонорары, а еще добавила, что рада распаду СССР.

Общественность бурно отреагировала на заявление певицы.

В частности, вице-спикер Госсовета Республики Ефим Фикс заявил, что своим категорическим отказом латвийская певица унизила два миллиона крымчан. .

- Многие годы я лично действительно хорошо относился к Лайме Вайкуле как к талантливой певице, как человеку. Но сейчас она просто унизила своим заявлением 2 миллиона крымчан, которые ждали ее концертов, - отметил КП-Крым вице-спикер.

По его мнению, певицу нужно включить в список нежелательных для визита в Крым артистов, а также запретить полностью выступать Вайкуле в России.

Пожурила коллегу и Алла Пугачева, встретившись с ней в Юрмале (там Примадонна отдыхает с семьёй - Ред.).

- У тебя язык без костей… С таким языком надо молчать! - посоветовала Вайкуле Пугачева.

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