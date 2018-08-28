Путин назначил нового главу МВД Крыма
Президент России Владимир Путин назначил министром внутренних дел по Республике Крым генерал-лейтенанта полиции Олег Торубаров.
- Назначить генерал-лейтенанта полиции Торубарова Олега Ивановича – министром внутренних дел по Республике Крым, освободив его от занимаемой должности, – говорится в указе Владимира Путина.
«СПРАВКА КП»
Торубаров Олег Иванович родился 30 октября 1958 года. В органах внутренних дел с 1976 года. В 1980 году после окончания Омской высшей школы МВД начал службу в должности инспектора профилактики ОУР Синегорьевского поселкового отделения милиции Ягоднинского РОВД Магаданской области. С 1 августа 2013 года по 28 августа 2018 года Олег Торубаров занимал должность начальника ГУ МВД России по Алтайскому краю.
В феврале 2015 года Олегу Торубарову присвоено звание генерал-лейтенанта полиции.
Напомним, президент России Владимир Путин 4 июня своим указом освободил от должностей главу МВД Крыма Сергея Абисова и начальника главного управления МЧС по Республике Крым Сергея Шахова.
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