Харатьян учится плавать под водой, а Домогаров готовится к постригу: осенью в Крыму начнут снимать «Гардемарины-4»

СЕГОДНЯ 14:45 2018-09-02T15:12:16+03:00

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Продолжение знаменитой трилогии «Гардемарины» будут снимать в том числе и в Крыму. Именитый кинорежиссер и сценарист Светлана Дружинина поделилась творческими планами на кинофестивале детского кино «Солнечный остров», который уже второй раз проходит в Евпатории.

Светлана Дружинина приехала на фестиваль со своим супругом Анатолием Мукосеем.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

По словам Светланы Дружининой, сюжет новой ленты таков: гардемарины снова вместе выполняют тайное поручение императрицы Екатерины Великой. И по воле рока помогают полководцу Александру Суворову одержать победу за город Кинбурн в 1787 году.

- В этом сражении морской десант слился с гвардейцами, и родилась морская пехота – морпехи! – отметила режиссер.

Первые кадры снимут совсем скоро - этой осенью.

- В октябре будут подходы – маленькие кусочки, где не нужно что-то строить, использовать декорации. Параллельно подбирем натуру, где будем работать дальше - следующей весной и летом 2019 года, - рассказывает Светлана Дружинина, - а пока съмки там, где не нужно декорировать: Херсонес, Воронцовский дворец.

- Крым будет изображать Крым? Или герои по сюжету будут не здесь?

- А что еще?! Это Крым! - категорично заявила режиссер.

Нашлось в фильме и место для love story.

- А как же без любви в романтическом кино! Мы же снимаем романтическую ленту и от этого никуда не денешься, - считает именитая гостья. - У стариков-гардемаринов дети. Вы помните, как в «Гардемаринах» Софья провожала своего Алешу Корсака, Диму Харатьяна уже с детенышем на руках. Он вырос. Так же была романтическая сцена и у Ягужинской с Сашей Беловым, так у них дочка родилась. Вот они и будут той самой молодой парой. Все непредсказуемо.

- Какие актеры сыграют эту молодую пару?

- Я очень боюсь пока говорить о них, - наотрез отказалась назвать имена Дружинина. - Пока не надо писать.

А вот о старых актерах, игравших в предыдущих сериях, режиссер говорит охотно.

- Домогаров (играл Павла Горина, - авт.) нагрешил, наубивал, набезобразничал и сейчас готовится к постригу, - с улыбкой рассказывает Дружинина. - Но его снова куда-то втягивают, он отказывается. Но потом свершается нечто такое, что он идет помогать Никите Мамаеву (Никита Оленев, - авт.) выполнять задание Екатерины Великой.

А из Дмитрия Харатьяна и вовсе готовят дайвера.

- Меня спросили, а ты умеешь плавать под водой? И тут же посоветовали: Ты учись, учись! Но я как-то не очень умею плавать под водой, - шутливо пожаловался сам актер.

Дружинина же в ответ залилась смехом:

- Харатьян уже волосы растит! Я не знаю, как снимать под водой, если у актера волосы не развеваются.

СПРАВКА КП

Исторический фильм «Гардемарины, вперед!» вышел на экраны в 1987 г оду и пришелся по душе зрителям – успех был ошеломительным! В 1991 году на экраны вышло продолжение - «Виват, гардемарины!», не заставил себя ждать и фильм «Гардемарины-3».

С 2015 года появилась информация о съемках четвертой части. И вот летом 2018 года на высоком уровне фильм одобрили, появилось финансирование, и началась подготовка к съемкам «Гардемарины-4» (другое название - «1787»).