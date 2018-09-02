В Евпатории проходит фестиваль детского кино «Солнечный остров»

СЕГОДНЯ 17:57 2018-09-02T17:56:31+03:00

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Гаси, его гаси! – и известный актер Дмитрий Харатьян с азартом и удовольствием поставил оттиски специального штемпеля на почтовых открытках.

Так, с погашения почтовой карточки стартовал фестиваль детского кино «Солнечный остров» в Евпатории. И теперь карточка, посвященная этому кинофоруму, разлетится из гостеприимного Крыма во все уголки страны.

Почтовая карточке - отличная память о кинофоруме.Фото: Галина КОВАЛЕНКО

Знаменитому актеру помогали министр культуры РК Арина Новосельская, глава Евпатории Андрей Филонов.

«Солнечный остров» проходит в Евпатории во второй раз.

- Наш совсем юный кинофестиваль, еще только недавно презентованный, стремительно развил свою масштабность и на сегодня приобрел высокий статус значимого, постоянно действующего культурного проекта, - считает Арина Новосельская. - Фестиваль - это яркий праздник для детей и молодежи, уникальная коммуникативная площадка для юных талантов и признанных мастеров кинематографа.

Министр, чуть позже уже на сцене, передала слова приветствия от главы РК Сергея Аксенова: - Это одно из самых главных событий в культуре Крыма и самое важное в детском городе Крыма Евпатории!

Президент фестиваля Дмитрия Харатьяна уверен, что «Солнечный остров» поможет восполнить ту пустоту, что образовалась в детском и семейном кинематографе: - На фестивале жители Крыма и отдыхающие смогут увидеть киноленты, которые не доходят до массового зрителя, до широкой аудитории.

Фестиваль подарит массу интересных встреч и кинопоказов.

Главным же событием кинофорума обещает стать творческий вечер по случаю 30-летия премьеры «Гардемарины, вперед!», в котором участвуют режиссер знаменитого фильма Светлана Дружинина, известные артисты Михаил Боярский, Дмитрий Харатьян, Ольга Машная и Михаил Мамаев.

Подробную программу мероприятий "Солнечного острова" можно узнать здесь., а расписание кинопоказов здесь. Фестиваль завершится 6 сентября.