Ученые исследуют варварский некрополь в Симферопольском районе

21 Авг. 15:43 2018-09-03T00:03:29+03:00

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Если кто-то думал, что археология - это легко, он глубоко ошибался. Чтобы выудить из земли крупицы знаний о нашем прошлом, ученым приходится проводить дни напролет под палящим крымским солнцем, выполняя чревычайно кропотливую работу.

Археология - труд не из легкихФото: Наталья Гоцанюк

Так, уже не первый год идут раскопки у села Опушки в Симферопольском районе, где обнаружили варварский некрополь римского времени, использовавшийся представителями нескольких культур. Интересно, что помимо человеческих погребений, здесь нашли и конские.

В Опушках обнаружили и конские погребенияФото: Наталья Гоцанюк

Лошадям воздавали, в общем-то, такие же почести, как и людям: хоронили их в глубоких ямах, со сбруей, подставками под голову. Больше в Крыму такого нигде не видели.

Археологам приходится проводить целый день на жареФото: Наталья Гоцанюк

Чуть больше месяца на базе археологической экспедиции у села Опушки проходит IV Крымская молодежная полевая археологическая школа. С ее помощью организаторы - благотворительный фонд "Наследие тысячелетий" - прививают молодым ребятам интерес к истории, дают возможность вовлекать их в археологию. Сейчас в школе - более 30 участников проекта.

Здесь нашли могилы представителей разных культурФото: Наталья Гоцанюк

Могильник Опушки исследуют с 2002 года. За все время ученые раскопали около 200 захоронений.

Археологи обнаружили множество артефактовФото: Наталья Гоцанюк

Площадь некрополя - около двух гектаров. Археологи говорят, что изучили пока только десятую часть.