«Сказал, что еду в Крым навсегда, и мне порвали паспорт»: Повар из Италии захотел вернуться домой, но нарвался на недружелюбных украинских пограничников

СЕГОДНЯ 18:43 2018-09-03T18:48:57+03:00

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Украинские пограничники разорвали его документы и отправили на все четыре стороны. А все потому, что 32-летний повар Сергей заявил во время паспортного контроля, что едет в Крым не на отдых, а насовсем - жить. «Комсомольская правда - Крым» пообщалась с пострадавшим.

КРЫМСКОЙ ПРОПИСКЕ В КИЕВЕ НЕ РАДЫ

Родом Сергей из Днепродзержинска, но семья давным-давно перебралась в Крым, так что школьные годы он провел на севере полуострова - в Перекопе.

- Школу я здесь окончил, здесь и паспорт получил, здесь все друзья. Самые веселые годы тут прошли, - вспоминает Сергей.

В 18 лет уехал в Италию, выучился там на повара да и остался работать. Некоторое время провел в Болгарии. В конце 2017 года решил вернуться и поначалу приехал в Киев, но в столице незалежной не очень-то хотели брать на работу повара с крымской пропиской, хоть он и кормил в течение последних 15 лет привередливых европейцев.

- Вообще были не рады. Опыт работы никто не смотрел. Видели крымскую прописку - и все, не брали. Кто-то «морозился», кто-то просто говорил, мол, не хочу проблем, - рассказывает крымчанин. - Приходилось подрабатывать где попало.

«А ЧТО Я ПРОТИВ ТРОИХ С АВТОМАТАМИ?»

Домой Сергей отправился не сразу, сначала еще заехал в Одессу, но и там устроиться не удалось. Из Одессы на попутках крымчанин добрался до украинского пункта пропуска «Каланчак».

- Спросили о цели визита. Я имел неосторожность сказать, что еду домой навсегда. Поэтому мне паспорта не отдали (общегражданский и заграничный. - Ред.), разорвали, а меня развернули и сказали, чтоб шел отсюда. Что еще говорили - не слишком помню, я очень злой был. Меня прямо накрыло! Тоже много чего ответил, не очень цензурного. Но что я могу сделать против троих людей с автоматами? - вздыхает Сергей. - Повернулся и пошел. Прошел где-то километра два, повернул влево на поле и по заливу пошел. Я же отсюда, с Перекопа, я здесь все дорожки знаю. Вот и пошел мимо украинских постов, мимо военных. Не увидели они меня, что ли? Не знаю.

Украинец поделился с пограничниками своей историей.Видео: пресс-служба Погрануправления ФСБ по Крыму

«РУССКИЕ? НУ, ВОТ Я И ДОМА!»

Шел Сергей больше часа. Просто шел домой.

- Было нелегко идти. Грязь, ночь, темно, жарко. Страшно, что кто-нибудь догонит и выстрелит, - признается крымчанин. - Я просто тупо шел домой. Сначала весь на нервах был, а когда уже начал соображать, было поздно разворачиваться. Вот и пришел к российским пограничникам. Я был с палкой - опирался на нее при ходьбе. Спрашиваю: «Русские?». Они говорят: «Да». Я палку бросил: «Ну, вот я и дома».

Российские пограничники, по словам Сергея, приняли его «очень хорошо, нежно и ласково». Объяснили, что приехали специально за ним: пройти незамеченным мимо крымских блокпостов невозможно. Оставшийся без документов повар поведал свою историю, и к нему отнеслись с пониманием.

- Сигаретой угостили, чаем напоили. Ночевал на пункте пропуска «Армянск». На следующий день накормили очень хорошо, всем обеспечили. На самом деле ребята очень хорошо отнеслись ко мне, я почувствовал, что я дома, - с признательностью рассказывает Сергей.

Уголовное дело за попытку незаконного пересечения границы в отношении крымчанина все-таки возбудили, придется заплатить штраф, в среднем от 5 до 15 тысяч рублей. Суда Сергей ожидает дома, с родными: в качестве меры пресечения ему избрали личное поручительство.

Сейчас Сергей подает документы на получение российского гражданства и ищет работу.

- Надеюсь, скоро все наладится на границе и людям больше не будут рвать паспорта.

КСТАТИ

Госпогранслужба Украины, конечно же, выступила с заявлением, что вся эта история - «очередной фейк от оккупантов, направленный на дискредитацию правоохранительных органов» страны. В незалежной заверили, что у них - «правовое демократическое государство», где подобное просто невозможно. Вот только такие истории все-таки не редкость.

Например, в 2016 году у владельца (гражданина Украины, кстати) на границе отобрали целый «Роллс-ройс» за то, что он въехал в Крым с территории материковой России через Керченскую паромную переправу, а потом уже направился в пункт пропуска «Каланчак». А украинские туристы время от времени жалуются, что таможенники незалежной изымают вещи по своему усмотрению: то вопросы вызывает советское издание с портретом Сталина (декоммунизация же), то какой-нибудь предмет одежды или чрезмерная, по мнению украинской стороны, сумма денег.

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