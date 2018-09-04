2018-09-04T13:18:39+03:00
Политика

Задержанные в Крыму украинские моряки оказались браконьерами

Без документов ловили рыбу недалеко от мыса Урет
Анастасия ЖУКОВА
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Мимо российских пограничников ни один украинский браконьер не проскочитМимо российских пограничников ни один украинский браконьер не проскочитФото: Анастасия ЖУКОВА
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Крымские пограничники подтвердили факт задержания украинского рыболовецкого судна «ЯОД-2105», о котором ранее заявили в незалежной.

По данным Погрануправления ФСБ РФ по Республике Крым, судно северо-западнее мыса Урет (мыс на западе Крыма, крайняя южная точка Тарханкутского полуострова, - ред) задержал пограничный сторожеой корабль «Аметист». Украинские рыбаки незаконно ловили рыбу в российской исключительной экономической зоне. Никаких разрешительных документов на промысел у экипажа не оказалось.

- На борту судна находилось четыре гражданина Украины - жители Одесской области. В ходе опроса капитан и члены экипажа признали, что занимались поиском и разработкой мест добычи водных биологических ресурсов в исключительной экономической зоне Российской Федерации, - сообщили в пресс-службе погрануправления.

На судне во время осмотра обнаружили орудия промысла камбалы-калкан - сети, приспособления для их выборки, а также для транспортировки улова.

«ЯОД-2105» (порт приписки - Вилково) доставили в Севастополь.

Ранее украинская полиция заявила о возбуждении уголовного дела в отношении российских пограничников, которые якобы незаконно захватили «ЯОД-2105» и членов экипажа.

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