2018-09-04T09:38:23+03:00
Политика

Киев заявил, что в Крыму задержали еще одно рыболовецкое судно

В незалежной возбудили уголовное дело
Анастасия ЖУКОВА
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На украине утверждают, что рыбаков задержали крымские пограничникиНа украине утверждают, что рыбаков задержали крымские пограничникиФото: Анастасия ЖУКОВА
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В Киеве заявили о том, что в Крыму захватили украинское рыболовецкое судно. Об этом сообщается на сайте главного управления так называемой "национальной полиции в Автономной Республике Крым и г. Севастополе" - украинского ведомства, базирующегося на территории незалежной.

По данным украинских правоохранителей, 28 августа крымские пограничники задержали в Черном море украинское судно "ЯОД 2105" и членов его экипажа.

- Четыре украинских рыбака содержатся на пограничной заставе города Севастополя до настоящего времени, - говорится на сайте полиции.

По данному факту в незалежной возбудили уголовное дело по "фактам захвата судна и незаконного удерживания граждан Украины" ( ч.1. ст. 146-1 и ч.2. ст. 278 Уголовного кодекса Украины).

В настоящее время на Украине идет досудебное расследование.

Ранее в Черном море крымские пограничники задержали украинское рыболовецкое судно ЯМК 0041 за браконьерство: рыбаки незаконно ловили камбалу у берегов мыса Тарханкут. На борту находились пять членов экипажа, все граждане Украины. В отношении капитана возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 256 УК РФ - Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, он находится в СИЗО. Остальные четверо украинцев пока живут в Крыму, они проходят свидетелями по делу. По данным КП-Крым, к ним на полуостров уже приехали родные.

Весной этого года в Азовском море Украина захватила крымское рыболовецкое судно "Норд" с десятью крымчанами на борту. В отношении капитана возбудили два уголовных дела, его выпустили из СИЗО под залог. Двоим рыбакам удалось пересечь границу и добраться до Крыма, остальные все еще находятся в Киеве, на территории российского посольства. Им не дают пересечь границу по документам граждан РФ.

С тех пор крымские пограничники вышли на постоянное дежурство в Керченском проливе и в Азовском море. С 30 апреля все суда, которые заходят в акваторию, проходят проверки.

Украина публично возмутилась по этому поводу, но в крымском погрануправлении заверили, что иностранные моряки не предъявляют никаких претензий и спокойно относятся к проверкам.

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