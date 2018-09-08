2018-09-08T12:39:39+03:00
Происшествия

У берегов Керчи 4 часа искали плот с экипажем буксира, потерпевшего бедствие

В открытом море оказался экипаж буксира «Шквал», который залило дождем
Галина КОВАЛЕНКО
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"Шквал" потерпел бедствие в окрестностях Керчи."Шквал" потерпел бедствие в окрестностях Керчи.Фото: Галина КОВАЛЕНКО
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Рано утром стало известно, что в Черном море терпит бедствие буксир "Шквал".

- В 06.55 поступило сообщение о том, что в районе села Героевка вблизи Керчи в двух километрах от берега малый буксир «Шквал» заливает дождем, - сообщает пресс-служба МЧС РК. - Капитан просит помощи о снятии экипажа с судна в количестве 7 человек.

Но из-за шторма и сильного дождя спасатели не могли выйти в море.

И через полчаса в 07.25 экипаж перебрался с тонущего буксира на спасательный плот, который начал дрейфовать в сторону мыса Такиль.

Поисками экипажа «Шквала» занялись 26 спасателей, которые взяли под контроль прибрежную зону. К поисково-спасательной операции привлекли два буксира "Анапа" и "Меркурий", которые находятся неподалеку от места ЧП.

Так же оповестили все суда, находящиеся в Керченском проливе. Поставили в известность и пограничников.

Привели в полную готовность и два вертолета МЧС России МИ-8: один в Симферополе, другой в Геленджике. Но воздушные судна не смогли подняться в воздух из-за плохой видимости.

- В районе поиска сложились неблагоприятные погодные условия: шторм моря 4-5 баллов, порывистый северо-восточный ветер 10-12 м/с, местами до 20, сильный дождь, - отмечают в ведомстве.

В 10.35 минут капитан "Меркурия" увидел плот, но сильный ветер не дал подойти и спасти людей. Через полчаса экипаж «Шквала» снова пропал из вида.

И вот, спустя 4 часа после начала, поисковая операция успешно завершена.

- В 11.17 сухогруз «Сарыч» поднял на борт экипаж малого буксира «Шквал» в количестве семи человек, - сообщает МЧС РК. - Сейчас идет речь о доставке экипажа на берег.

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