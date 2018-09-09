2018-09-08T20:25:30+03:00
Происшествия

Как в Севастополе жульничают при сдаче жилья: Задержаны риэлторы обманувшие 180 человек

Подозреваемые сумели заработать неправедными путем 1,5 миллиона рублей [видео]
Галина КОВАЛЕНКО
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Задержание провели в офисе. Фото: кадр видеоЗадержание провели в офисе. Фото: кадр видео
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В городе-герое Севастополе разоблачили ловкачей, которые предлагали свои услуги желающим снять недвижимость.

- Задержаны трое подозреваемых, которые под видом сотрудников агентства недвижимости обманным путем получали денежные средства от граждан, предлагая им услуги по поиску жилья, - сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В Севастополе задержаны подозреваемые в обмане 180 человек.Злоумышленники заработали неправедными путем 1,5 миллиона рублей. Видео: МВД РФ! другой источник

Свои услуги подозреваемые оценивали в 10 тысяч рублей.

Злоумышленники работали по довольно примитивной схеме: заключали фиктивные договора с клиентами, после чего передавали им контакты псевдо- хозяев. Те в свою очередь представлялись вымышленными именами и сообщали недостоверную информацию о недвижимости.

Позже и вовсе переставали отвечать на звонки.

Всего от риэлторов-мошенников пострадало 180 человек, которые отдали им свыше 1,5 миллиона рублей.

Сейчас заведено уголовное дело за мошенничество. Задержанных же заключили под стражу. По ч.2 ст. 159 УК РФ им грозит лишение свободы до пяти лет.

В Севастополе обманывали при сдаче жилья.Комментарий официального представителя МВД России Ирины Волк. Видео: МВД РФ! другой источник

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