2018-09-18T13:00:10+03:00
Общество

Словесный баттл женщин-водителей троллейбусов в Севастополе закончился аварией

ДТП случилось на проспекте Октябрьской Революции
Галина КОВАЛЕНКО
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Машины столкнулись на проспекте Октябрьской Революции в Севастополе. Фото: Евгения Кучер/Автопартнер Крым | ДТП ДПС ПДД/VKМашины столкнулись на проспекте Октябрьской Революции в Севастополе. Фото: Евгения Кучер/Автопартнер Крым | ДТП ДПС ПДД/VK
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Утром, 18 сентября в Севастополе случилась оригинальная авария – столкнулись два троллейбуса.

Фото ДТП очевидцы незамедлительно разместили в соцсетях.

- Авария на остановке «Парк Победы», - подписала свое фото жительница Севастополя. - Мы с сыном ехали в одном из троллейбусов. Наш водитель-женщина стала ругаться с водительницей другого троллейбуса еще на остановке «Омега». Одна из них кричала: «Я еду минута в минуту, пропусти меня!». Вторая тоже, что-то оглушительно вопила в ответ.

К остановке «Парк Победы» троллейбусы шли уже наперегонки.

- На остановке «синий» попыталась выехать вперед «белого», но тот не пропустил. Итог вы видите - машины столкнулись, - заключил очевидец. - В салоне же было полно пассажиров! Спрашивается, как так наплевательски можно так относиться к людям?! Меня трясет до сих пор.

Комментарии посыпались, как из рога изобилия.

- Так она бы все равно не смогла обогнать - линия электропередач же одна!

- Я один не могу ничего понять? Как троллейбусы могут друг друга обгонять? Там же провода одни, и пока один штанги не снимет, другой хоть что будет делать - не обгонит.

- У них большой автономный ход. Опускают штанги автоматически и вперед!

- Нашла коса на камень!

- Я всегда больше траликов опасаюсь - тетки чудят, что им вздумается. Постоянно на встречку выжимают, перестраиваясь в левую полосу.

- Бойся женщин на больших машинах!

- Всяко бывает, все мы люди. О взаимоуважении забывать нельзя! И будет нам всем счастье!

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