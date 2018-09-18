Словесный баттл женщин-водителей троллейбусов в Севастополе закончился аварией
Утром, 18 сентября в Севастополе случилась оригинальная авария – столкнулись два троллейбуса.
Фото ДТП очевидцы незамедлительно разместили в соцсетях.
- Авария на остановке «Парк Победы», - подписала свое фото жительница Севастополя. - Мы с сыном ехали в одном из троллейбусов. Наш водитель-женщина стала ругаться с водительницей другого троллейбуса еще на остановке «Омега». Одна из них кричала: «Я еду минута в минуту, пропусти меня!». Вторая тоже, что-то оглушительно вопила в ответ.
К остановке «Парк Победы» троллейбусы шли уже наперегонки.
- На остановке «синий» попыталась выехать вперед «белого», но тот не пропустил. Итог вы видите - машины столкнулись, - заключил очевидец. - В салоне же было полно пассажиров! Спрашивается, как так наплевательски можно так относиться к людям?! Меня трясет до сих пор.
Комментарии посыпались, как из рога изобилия.
- Так она бы все равно не смогла обогнать - линия электропередач же одна!
- Я один не могу ничего понять? Как троллейбусы могут друг друга обгонять? Там же провода одни, и пока один штанги не снимет, другой хоть что будет делать - не обгонит.
- У них большой автономный ход. Опускают штанги автоматически и вперед!
- Нашла коса на камень!
- Я всегда больше траликов опасаюсь - тетки чудят, что им вздумается. Постоянно на встречку выжимают, перестраиваясь в левую полосу.
- Бойся женщин на больших машинах!
- Всяко бывает, все мы люди. О взаимоуважении забывать нельзя! И будет нам всем счастье!