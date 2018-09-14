В Крыму ищут матроса, упавшего в Азовское море

СЕГОДНЯ 14:10 2018-09-14T14:08:58+03:00

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На Крымском полуострове случилось ЧП - на рыболовецком судне за борт упал матрос.

Его пытался спасти коллега, бросив утопающему спасательные круги, но все было тщетно.

Пропавший упал с палубы рыбацкого судна. Фото: пресс-служба Крымского ЛУ МВД России на транспорте

- Капитан судна передал в эфир сигнал «Человек за бортом». Спустили на воду лодка с членами команды, но поиск в темноте не принес результатов, - сообщает пресс-служба Крымского ЛУ МВД России на транспорте.

Моряка пылись найти и другие суда, находившиеся неподалеку - рыболовецкий траулер ловил рыбу в водах Азовского моря, в районе города Бердянск.

Но 35-летний мужчина не был найден. Поиски прекратились с наступлением темноты.

Правоохранители сейчас выясняют все подробности трагедии. Обнародованы и приметы разыскиваемого.

Моряка не смогли сразу вытащить из воды, потому что было темно. Фото: пресс-служба Крымского ЛУ МВД России на транспорте

Пропавший моряк - Василий Пришляка, родился 23 февраля 1983 года. На вид ему 30-35 лет, рост 174-176 см, телосложения среднее; волосы короткие темные с сединой; на правой руке между большим и указательным пальцами татуировка в виде солнышка похожего на звездочку; на левой руке на безымянном пальце серебряное кольцо с надписью «спаси и сохрани».

При себе имел наручные часы, металлические марки «Hilfiger»; на левой ноге на задней части бедра шрам примерно 3-4 см; в левом ухе нарост в виде шишечки 0,5-1 см.

Был одет в белую футболку и темные штаны.

В случае обнаружения Василия Пришляка нужно позвонить по телефонам: (36561) 7-98-05; с.т. +7(978) 022-6715, +7(999) 461-1365, +7(978) 728-1977, +7(999) 461-1361