По земле - как по воде! Первый в РФ новейший сторожевой катер теперь охраняет Крым

СЕГОДНЯ 19:46 2018-09-19T19:49:35+03:00

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«НИ ОДИН НАРУШИТЕЛЬ НЕ УЙДЕТ»

Берега Украины с территории погранзаставы на севере Крыма видно невооруженным глазом. Служить здесь - особая ответственность, ведь не слишком дружелюбный сосед совсем рядом. Хотя население полуострова и незалежной по-прежнему доброжелательно относится друг к другу, позиция украинских властей прямо противоположна - только и жди провокаций.

В Азовском море Украина в марте, напомним, по-пиратски захватила крымское судно «Норд» с нашими рыбаками - и не выпускает до сих пор. А когда пограничники стали регулярно дежурить в Керченском проливе, то посыпались заявления - якобы Россия угнетает, притесняет и всячески агрессивно себя ведет.

На днях власти Украины заявили, что планируют построить военно-морскую базу в Азовском море. В Бердянске уже спустили на воду два артиллерийских бронекатера. Правда, смелости это незалежной не добавило. Недавно российский пограничный катер просто прошел мимо украинский коллег - и так называемый «постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым» Борис Бабин уже называет это «опасными маневрами», «агрессией» и «грязной провокацией».

Если погранслужба незалежной так испугалась небольшого катерка, то что же с ними будет, когда в море выйдет новейший катер А25 ПС на воздушной подушке – первый представитель своего проекта, который теперь бережет крымские границы в Каркинитском заливе?

Пограничники восхищенно оглядывают катер: "Красавец!"Фото: Анастасия ЖУКОВА

Новый катер – бронированный, быстроходный, может развивать скорость до 50 узлов. На данном участке местности, отмечают пограничники, этого более чем достаточно. На борту можно разместить до одного взвода.

- Катера на воздушной подушке нам очень нужны, потому что тут много труднодоступных мест, мелководье. А этот катер может ходить по земле так же, как по воде – и разницы вообще не чувствуешь, находясь на борту, – рассказывают на заставе. – С такой техникой задачи выполнять намного проще станет. Скорость, маневренность, проходимость - теперь ни один нарушитель не сможет улизнуть!

ГРАЖДАНСКИЙ ПРОЕКТ ДЛЯ ВОЕННЫХ НУЖД

Во вторник, 18 сентября, на катере подняли флаг погранслужбы – теперь эту дату экипаж будет отмечать каждый год.

- Ну, товарищи, давайте. За катер. Поздравляю! - с улыбкой говорит начальник службы в Джанкое погрануправления ФСБ полковник Алексей Знаменский.

В ответ ему раздается громогласное:

- Ура! Ура! Ура-а-а!

Флаг - символ чести и доблести - торжественно поднятФото: Анастасия ЖУКОВА

Фуражки в воздух, правда, никто не бросал, но на лицах пограничников так явно отразились и радость, и гордость, что торжественность момента можно вдыхать вместе с соленым морским воздухом.

Гордиться действительно есть чем: катер А25 ПС на воздушной подушке – первый в своем роде, созданный специально по заказу крымского пограничного управления. Технологию изначально разработали на заводе в Нижнем Новгороде, там выпускают катера А25 для пассажирских перевозок. Гражданскую разработку решили взять на вооружение военные – и модернизировали проект для своих нужд. Так появился проект А25 ПС. Таких катеров планируют построить аж 20 штук – для всей России.

Первый заложили в Крыму – на феодосийском судостроительном заводе «Море» в 2017 году. Прошел год – и пограничники уже поднимаются по новехонькому трапу.

- Произошло знаменательное событие. Это единственный катер своего рода в ФСБ России, он прибыл сюда для надежной охраны государственной границы в Крыму. Это результат плодотворной и деятельной работы всех степеней управления, начиная от президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, руководства ФСБ, пограничного управления. Катер будет выполнять задачи в Перекопском и Каркинитском заливах, - отмечает полковник Знаменский. - Экипаж катера прошел подготовку и может приступать к выполнению задач.

Для пограничников новый катер - особая радостьФото: Анастасия ЖУКОВА

Начальник погранслужбы в городе Джанкое строго наказал своим подчиненным беречь новый катер.

- Техника всегда должна быть в строю, чтобы охранять государственные границы Российской Федерации, - подчеркивает командир.

Пограничники улыбаются – одними глазами. Спокойные такие, ведь они точно знают, что выполнят наказ товарища полковника. Позднее я выведала рецепт успеха: оказывается, жизнь любому катеру продлевают три вещи – ласка, краска и смазка.

На катере может разместиться целый взводФото: Анастасия ЖУКОВА

ПРИДАЕТ УВЕРЕННОСТИ

Перед тем, как экипаж поднялся на борт, катер освятили. Батюшка прочитал молитву, окропив святой водой и технику, и пограничников.

Катер окропили святой водойФото: Анастасия ЖУКОВА

- А бутылку о борт разбивать разве не будете? Есть вроде такая традиция, – спрашиваю у одного из офицеров.

- Нет, обойдемся. Борта же резиновые, зачем стекло об них бить - портить только, - улыбается майор.

Ходить на этом катере – одно удовольствие, отмечают моряки, которые уже испробовали новейшую технику:

- Наступает ощущение уверенности, силы, спокойствия. Красавец! Язык не поворачивается называть его катером - настоящий корабль.

- А оружие на нем какое? - интересуюсь как бы невзначай.

- Это секретная информация, девушка, - отвечают строго.