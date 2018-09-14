2018-09-14T22:15:00+03:00
Общество

Пограничники Украины запаниковали при виде российского катера в Азовском море

Незалежная озвучила очередной миф о том, что их хотела обидеть Россия [видео]
Галина КОВАЛЕНКО
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Катер патрулирует границу в Азовском море. Фото: Борис Бабин/Facebook.Катер патрулирует границу в Азовском море. Фото: Борис Бабин/Facebook.
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Украинская госпогранслужба испугалась катера российских пограничников в Азовском море. Так называемый «постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым» Борис Бабин утверждает, что катер под триколором угрожал безопасности корабля под желто-голубым флагом.

- 13 сентября 2018 была грязная провокация русской границы на Азове, - написал Борис Бабин на своей страничке в Facebook. - На этот раз корабль несколько раз совершил опасные маневры.

Бабин уверен, что российский «Мангуст», что он подрезал украинский катер.

В подтверждение своих слов "представитель президента" опубликовал видео, на котором катер РФ грозно.... проходит мимо корабля незалежной, выполняя законное патрулирование просто проходит мимо корабля незалежной.

Пользователи социальных сетей подняли заявление Бабина на смех. Комментарии не заставили себя ждать.

- А если бы на российском катере, кто-нибудь громко чихнул? Украинцы бы сказали, что по ним стреляли из "Тополя"?

- Нужно побольше успокоительных пить украинским политикам, а вот от просмотра боевиков отказаться, чтобы фантазия не так сильно разыгрывалась!

В Азовском море пограничники Украины запаниковали при виде российского катера.Так называемый «постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым» Борис Бабин утверждает, что катер российских пограничников угрожал безопасности корабля украинской Погранслужбы в Азовском море. Видео: Борис Бабин/Facebook.! другой источник

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