2018-09-07T10:27:37+03:00
Общество

Крымские пограничники охраняют рыбаков в Азовском море

Круглосуточное дежурство несут несколько сторожевых кораблей и катеров
Галина КОВАЛЕНКО
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Пограничники отслеживают обстановку в акватории. Фото: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по РКПограничники отслеживают обстановку в акватории. Фото: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по РК
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Сотрудники пограничного управления ФСБ России по РК по-прежнему обеспечивают безопасность российских рыболовецких судов в Азовском море.

24 часа в сутки идет дежурство, в котором задействовано несколько пограничных сторожевых кораблей и катеров береговой охраны.

- Основными задачами береговой охраны в Азове остается контроль по соблюдению международных договоров, правил рыболовства и обеспечению безопасности российских рыболовецких судов, - сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по РК.

Каждый день в море выходит до семнадцати рыболовецких сейнеров, которые держат с пограничниками радиосвязь. В случай чего морские пограничники готовы в течение 30 минут прийти им на подмогу.

- Примечателен тот факт, что украинские рыбаки предпочитают осуществлять промысел не более чем в пяти милях от украинского берега, - отметили в ведомстве.

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