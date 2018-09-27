На Украине признали, что в Керченском проливе корабли ВМС сопровождал российский лоцман

СЕГОДНЯ 11:02 2018-09-27T11:15:14+03:00

Ранее в незалежной заявляли, что корабли «Донбасс» и «Кореец» не просили разрешения у "страны-агрессора"

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Представитель Украины в подгруппе по безопасности трехсторонней контактной группы по Донбассу Евгений Марчук заявил в эфире одного из украинских каналов, что на борту кораблей ВМС Украины «Донбасс» и «Кореец», которые проходили в Керченском проливе, были российские лоцманы.

Ранее «Комсомольской правде – Крым» компетентные источники сообщали, что во время прохождения пролива на борту одного из кораблей находился российский лоцман – житель Керчи, получивший в Крыму паспорт гражданина РФ.

Евгений Марчук признал, что украинским судам понадобилась помощь лоцманской службы Керчи. Однако генерал оговорился, что любое взаимодействие с крымскими официальными учреждениями запрещено украинским законом об «оккупированных» территориях.

Также Марчук добавил, что корабли, прошедшие под Крымским мостом, не являются боевыми. Это вспомогательные суда, потому можно было взять на борт российских лоцманов.

- Российские лоцманы провели спокойно эти два корабля в Азовское море, и они дальше пошли - сначала до Мариуполя, потом до Бердянска, - сообщил генерал.

Ранее в ВМС Украины сообщили, что корабли не просили разрешения у "страны-агрессора", а реализовали свое право на свободное плавание по Керченскому проливу и Азовскому морю, согласно Конвенции ОНН и международных соглашений. Также было отмечено, что переход к Керченскому проливу и через него проходил в сложной обстановке, поскольку украинские судна сопровождались разведывательным кораблем черноморского флота «Приазовье» и пограничными сторожевыми кораблями РФ «Аметист» и «Дон».

Петр Порошенко поздравил экипажи военных кораблей и даже поблагодарил их «за безупречно выполненный приказ». Он назвал это событие «прорывом». Глава Крыма Сергей Аксенов отреагировал на проход кораблей ВМС Украины и назвал это «печальным зрелищем, символом разрухи».

Крымские пограничники рассказали, что украинские корабли вошли в исключительную экономическую зону РФ. Они прошли вдоль брегов полуострова и под Крымским мостом.

Напомним, ситуация в Азовском море накалилась в конце марта этого года, когда украинские пограничники задержали рыболовецкое судно «Норд». Россия ужесточила досмотр судов, следующих через Керченский пролив. Позже, в середине сентября, Украина спустила на воду бронекатер для защиты от досмотра российских пограничников.

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