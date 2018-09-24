На борту украинского военного корабля был крымский лоцман: Как «прорыв» ВМСУ обернулся признанием полуострова

СЕГОДНЯ 20:01 2018-09-24T20:19:23+03:00

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Проход поисково-спасательного судна «Донбасс» и морского буксира «Корец» ВМС Украины через Керченский пролив в незалежной величают не иначе как прорывом. Это событие оказалось настолько важным, что о нем даже сообщил президент страны. Петр Порошенко поздравил экипажи военных кораблей и даже поблагодарил их «за безупречно выполненный приказ». Вот только сыграл ли этот «прорыв» Украине на руку или невольно стал неофициальным признанием полуострова частью России?

КРЫМСКИЙ ЛОЦМАН ДЛЯ УКРАИНСКОЙ «ЭСКАДРЫ»

А все дело в том, что грозные «флагманы украинских ВМС» запросили у Росморпорта разрешения на проход по Керчь-Еникальскому каналу, спокойно ожидали в очереди вместе с гражданскими судами.

- Украинская «эскадра» вошла в канал в 13:50 и прошла под мостом в 15:15. Сопровождение обеспечено! В 17:40 вышли в Азовское море, - написал в Facebook гендиректор ГУП РК «Крымские морские порты» Алексей Волков.

Как сообщили «Комсомольской правде – Крым» компетентные источники, во время прохождения пролива на борту одного из кораблей находился российский лоцман – житель Керчи, получивший в Крыму паспорт гражданина РФ.

На Украине подачу запроса, конечно же, отрицают.

- Военно-морские силы ВС Украины не просили разрешения у страны-агрессора, а реализовали свое право на свободное плавание по Керченскому проливу и Азовскому морю согласно Конвенции ООН и международных соглашений, - заявили в пресс-службе ВМС Украины. Правда, по поводу лоцманского сопровождения – ни слова.

Фото: ВМС ВС Украины

ВМСУ ХОТЕЛИ ПРОВОКАЦИЮ, А СЫГРАЛИ «СВАДЬБУ В МАЛИНОВКЕ»

Эксперты уверены, что своим «прорывом» Украина невольно признала российский Крым.

- Отправив свои ржавые корабли в Азовское море, Украина попыталась спровоцировать Российскую Федерацию на силовые действия накануне выступления украинского президента Петра Порошенко на сессии Генассамблеи ООН. Можно констатировать, что провокация Киева с треском провалилась, - сказал «Комсомольской правде – Крым» политолог Иван Мезюхо. - Украинские военные корабли были вынуждены контактировать с российскими диспетчерами для прохода через Керченский пролив, тем самым признав российский статус полуострова. Судя по всему, Киев отправил в Азовское море корабли, которые не жалко. Есть и некоторый символизм в их провокации, ведь штабной корабль имеет название «Донбасс». Дешевый спектакль.

В свою очередь политолог Владимир Джаралла назвал действия Киева продолжением комедийного фильма «Свадьба в малиновке».

- Только взгляните: два корабля, не имеющих вооружения, один с неработающим двигателем, на буксире, идут через Керченский пролив с российским лоцманом, под полным контролем русских моряков, которые, похоже, скорее сыграли бы роль спасателей. И все это подается как невероятная победа украинской власти. Правда, в чем она, никто не сообщает, - подчеркнул эксперт в комментарии «Комсомольской правде – Крым».

Владимир Джаралла добавил, что во время «прорыва» возле полуострова барражировал самолет разведки ВМФ США, возросла активность НАТОвских сил в радиоэфире и киберпространстве. По мнению политолога, это подтверждает наличие внешнего контроля над операциями армии и флота Украины.

- В условиях обострения общей обстановки в мире они спланировали и эту операцию, которая позволила увидеть, как реагирует российская сторона, какие силы задействует. Думаю, ответы они получили отрезвляющие, - отметил Джаралла.

Он также добавил, что вина за обострение ситуации в Азовском море целиком и полностью лежит на украинском режиме. Политолог считает, что любые авантюры в регионе для Киева закончатся плохо, ведь в военном плане превосходство России на Азове полное и подавляющее.

Российская береговая охрана сопровождала украинские кораблиФото: Анастасия ЖУКОВА

МЛАДШИЙ БРАТ ШАЛИТ

Депутат Государственного совета Республики Крым Валерий Аксенов отметил, что украинская военно-морская база в Азовском море – просто способ обозначить свое присутствие, хотя ранее такой надобности ни у Украины, ни у России не было.

- У них, конечно, руки чешутся пострелять. Никто им не запрещает проводить свои корабли у наших берегов, но зачем. Если они прекратят заниматься пиратством и захватывать наши суда, то никто к ним не будет предъявлять претензии, - считает народный избранник. - Россия наблюдает за всем этим с позиции старшего брата. Шалит младший брат? Ну и пускай шалит. Смысл в том, чтобы насолить России и показать своим западным товарищам, что они недаром тратят их деньги. Конечно, напряженность будет. И надо учитывать, что Азовское море – не Тихий океан, тут 100 км от берега до берега, поэтому устраивать такие дела со стороны Украины – это большая глупость. В военном смысле Украина, конечно, ничего не выиграла. Политика России довольно сдержанна в этом вопросе, потому что могут пострадать мирные люди.

Напомним, корабли прошли под Крымским мостом 23 сентября. В пресс-службе ВМС Украины заявили, что переход проходил «в сложной обстановке». Мол, украинцев сопровождали разведывательные корабли Черноморского флота и сторожевые корабли погранслужбы.

- В Керченском проливе для непосредственного сопровождения задействовали более 10 кораблей и катеров ФСБ и Черноморского флота РФ. Самолеты страны-агрессора неоднократно совершали облет наших кораблей, в том числе – на предельно низких высотах, - возмущаются в украинских ВМС.

Крымские пограничники высказались гораздо скромнее: да, говорят, вошли украинские корабли в исключительную экономическую зону РФ. В соответствии с международным морским правом сопроводили их через пролив.

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал переход «печальным зрелищем».

- Уверен, что у экипажа украинских кораблей настроение было не особо радостным, - написал в Facebook Аксенов. - Это печальное зрелище, когда на фоне великолепного архитектурного сооружения – Крымского моста, в сопровождении современных российских кораблей береговой охраны плывут два ржавых корыта ВМС Украины, как символы «Руины» – разрухи, которая, как известно, не в клозетах, а в головах…

КСТАТИ

Дважды горевший «Донбасс»

Петр Порошенко заявил, что «Донбасс» и «Корец» войдут в состав военно-морской базы в Азовском море, которую создает Украина. Ранее эти суда находились в Крыму, а после вхождения полуострова в состав России их отдали обратно незалежной. Интересно, что «Донбасс» пришлось тащить в Одессу на буксире – самостоятельно не дошел.

Вообще, у этой ржавой «грозы морей» довольно печальная история. Построили его аж в 1969 году. В 2005-м на борту был пожар, в 2007-м сильный шторм сорвал его с причала, а вернуться самостоятельно корабль не мог, ведь нельзя ходить в море без двигателя, а вот как раз его-то на «Донбассе» не оказалось, сняли зачем-то. Пришлось устроить целую спасательную операцию – с участием российского флота.

Несколько лет стоял на приколе, отремонтировали его только к 2011 году. В 2016 году, уже в Одессе на «Донбассе» снова случился пожар. Как пишут украинские СМИ, причина – электросауна, которую выпившие накануне командир корабля и моряки оставили включенной на всю ночь. В итоге к утру в огне были помещения двух палуб – каюты, рубка, оружейная комната и кубрик. Спасать «Донбасс» бросились далеко не все: многие просто покинули корабль, думая, что это все бесполезно.

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ВАЖНО

После ареста Украиной крымского рыболовецкого судна "Норд" крымские пограничники начали нести постоянное дежурство в Азовском море. С 30 апреля они проверяют документы у всех иностранных судов, которые заходят в акваторию.

Как сообщалось, 25 марта, крымское рыболовецкое судно "Норд" под флагом России украинские пограничники задержали в Азовском море - в 15 милях от Обиточной косы недалеко от Бердянска. Все 10 членов экипажа – жители Керчи с российскими паспортами. Капитану на Украине грозит уголовная ответственность, остальные члены экипажа отделались штрафами. Двоим рыбакам удалось пересечь границу и вернуться в родную Керчь.

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