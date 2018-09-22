ФСБ: У берегов Крыма засекли два корабля ВМС Украины
У берегов Крыма обнаружили два корабля Военно-Морских сил Украины, которые зашли в исключительную экономическую зону РФ.
- Корабль управления «Донбасс» и буксир «Корец» находятся недалеко от берегов Крыма, в исключительной экономической зоне РФ, следуя в северо-восточном направлении, - сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по РК.
Фото: Пограничное управление ФСБ России по РК.
В ведомстве уточнили, что В соответствии с нормами международного морского права и в интересах обеспечения безопасности Российской Федерации их сопровождают корабли береговой охраны Пограничной службы ФСБ России.
Сопровождение осуществляется на безопасном расстоянии.
Фото: Пограничное управление ФСБ России по РК.
Напомним, первый в РФ новейший сторожевой катер теперь охраняет Крым. Спустили его на воду 18 сентября.
Новый катер – бронированный, быстроходный, может развивать скорость до 50 узлов. Всего построят 20 таких - для всей страны.
- Катера на воздушной подушке нам очень нужны, потому что тут много труднодоступных мест, мелководье. А этот катер может ходить по земле так же, как по воде – и разницы вообще не чувствуешь, находясь на борту, – рассказывают пограничиники. – С такой техникой задачи выполнять намного проще станет. Скорость, маневренность, проходимость - теперь ни один нарушитель не сможет улизнуть!
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