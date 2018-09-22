2018-09-22T20:59:05+03:00
Политика

ФСБ: У берегов Крыма засекли два корабля ВМС Украины

Иностранные судна вошли в исключительную экономическую зону России [фото]
Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА
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Фото: Пограничное управление ФСБ России по РК.Фото: Пограничное управление ФСБ России по РК.
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У берегов Крыма обнаружили два корабля Военно-Морских сил Украины, которые зашли в исключительную экономическую зону РФ.

- Корабль управления «Донбасс» и буксир «Корец» находятся недалеко от берегов Крыма, в исключительной экономической зоне РФ, следуя в северо-восточном направлении, - сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по РК.

Фото: Пограничное управление ФСБ России по РК.

Фото: Пограничное управление ФСБ России по РК.

В ведомстве уточнили, что В соответствии с нормами международного морского права и в интересах обеспечения безопасности Российской Федерации их сопровождают корабли береговой охраны Пограничной службы ФСБ России.

Сопровождение осуществляется на безопасном расстоянии.

Фото: Пограничное управление ФСБ России по РК.

Фото: Пограничное управление ФСБ России по РК.

Напомним, первый в РФ новейший сторожевой катер теперь охраняет Крым. Спустили его на воду 18 сентября.

Новый катер – бронированный, быстроходный, может развивать скорость до 50 узлов. Всего построят 20 таких - для всей страны.

- Катера на воздушной подушке нам очень нужны, потому что тут много труднодоступных мест, мелководье. А этот катер может ходить по земле так же, как по воде – и разницы вообще не чувствуешь, находясь на борту, – рассказывают пограничиники. – С такой техникой задачи выполнять намного проще станет. Скорость, маневренность, проходимость - теперь ни один нарушитель не сможет улизнуть!

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Всего построят 20 таких - для всей страны (подробнее)

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