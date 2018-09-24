2018-09-24T14:12:28+03:00
Политика

"Печальное зрелище, символ разрухи": Глава Крыма прокомментировал проход кораблей Украины под Крымским мостом

Сергей Аксенов уверен. что настроение у украинского экипажа
Анастасия ЖУКОВА
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Фото: ВМС ВС УкраиныФото: ВМС ВС Украины
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Глава Крыма Сергей Аксенов высказался по поводу прохода кораблей Военно-морских сил Украины «Донбасс» и «Корец» под арками Крымского моста. Руководитель республики опечален внешним видом флота незалежной - особенно на фоне современных российских кораблей.

Напомним, в воскресенье, 23 сентября, два корабля украинских ВМС «Донбасс» и «Корец» вошли в исключительную экономическую зону РФ. Их в соответствии с международным морским правом сопровождали наши пограничники.

- Уверен, что у экипажа украинских кораблей настроение было не особо радостным, - написал в Facebook Аксенов. - Это печальное зрелище, когда на фоне великолепного архитектурного сооружения – Крымского моста, в сопровождении современных российских кораблей береговой охраны плывут два ржавых корыта ВМС Украины, как символы «Руины» – разрухи, которая, как известно, не в клозетах, а в головах…

Глава республики подчеркнул, что хоть Украина и не признает полуостров частью Российской Федерации, но разрешение на проход в Керчь-Еникальском канале корабли незалежной все же запросили у Росморпорта, за лоцманской поддержкой тоже обратились в службы полуострова. Грозные украинские корабли даже "покорно стояли в очереди за гражданскими судами".

- Это бесславное начало конца проекта под название «Незалежна Україна».

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