"Печальное зрелище, символ разрухи": Глава Крыма прокомментировал проход кораблей Украины под Крымским мостом

СЕГОДНЯ 14:11 2018-09-24T14:12:28+03:00

Изменить размер текста: A A

Глава Крыма Сергей Аксенов высказался по поводу прохода кораблей Военно-морских сил Украины «Донбасс» и «Корец» под арками Крымского моста. Руководитель республики опечален внешним видом флота незалежной - особенно на фоне современных российских кораблей.

Напомним, в воскресенье, 23 сентября, два корабля украинских ВМС «Донбасс» и «Корец» вошли в исключительную экономическую зону РФ. Их в соответствии с международным морским правом сопровождали наши пограничники.

- Уверен, что у экипажа украинских кораблей настроение было не особо радостным, - написал в Facebook Аксенов. - Это печальное зрелище, когда на фоне великолепного архитектурного сооружения – Крымского моста, в сопровождении современных российских кораблей береговой охраны плывут два ржавых корыта ВМС Украины, как символы «Руины» – разрухи, которая, как известно, не в клозетах, а в головах…

Глава республики подчеркнул, что хоть Украина и не признает полуостров частью Российской Федерации, но разрешение на проход в Керчь-Еникальском канале корабли незалежной все же запросили у Росморпорта, за лоцманской поддержкой тоже обратились в службы полуострова. Грозные украинские корабли даже "покорно стояли в очереди за гражданскими судами".

- Это бесславное начало конца проекта под название «Незалежна Україна».