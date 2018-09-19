2018-09-19T22:54:42+03:00
Общество

Пранкер Лексус о возможной диверсии Украины в Армянске: Мы бы узнали об этом

Власти Крыма рассматривают диверсии со стороны Украины как одну из возможных причин вредных выбросов
Надежда ДАЦЮК
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Алексей Столяров прокомментировал возможную диверсию со стороны УкраиныАлексей Столяров прокомментировал возможную диверсию со стороны УкраиныФото: Надежда ДАЦЮК
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Пранкер Алексей Столяров (Лексус) опроверг версию, что украинские агенты Службы безопасности имеют отношение к частичному разрушению дамбы, отделяющей кислотонакопитель завода «Крымский Титан» от озера Сиваш.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов и директор завода «Крымский Титан» подтвердил, что дамба кислотонакопителя со стороны Украины была частично разрушена. Соленая вода озера Сиваш просочилась в кислотонакопитель, и там, по данным министра экологии и природных ресурсов Геннадия Нараева, начали происходить химические реакции – соль взаимодействует с серной кислотой, и в воздухе образуется вредное вещество – хлористый водород. Власти не исключают диверсию со стороны украинских соседей.

- Если это была диверсионная работа, этот вопрос относится к Минобороны. Но зачастую верхушка даже не знает, что происходит внизу. Очень много самодеятельности – это различные сбушные агенты, которые засели и делают, что хотят, а потом отчитываются перед руководством. Мы читали несколько переписок, такая ситуация возможна, не отрицаю. Но если бы это была правда, мы бы, наверное, узнали это от наших компетентных органов, потому что наша контрразведка работает достойно, - рассказал корреспонденту «КП-Крым» Алексей Столяров.

Напомним, впервые жители Армянска и близлежащих сел почувствовали железистый привкус и неприятный запах в ночь на 24 августа. 4 сентября тысячи детей вывезли с севера Крыма в санатории, они находятся там до сих пор в связи с превышением концентрации сернистого ангидрида в воздухе. С 14 сентября на севере Крыма введен режим ЧС. Власти Крыма пока что не определили точную причину выбросов, над этим работает ФСБ, Следком, Росприроднадзор и Роспотребнадзор.

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