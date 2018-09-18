2018-09-18T13:06:21+03:00
Общество

В Крыму пока не установили точную причину химических выбросов в Армянске

На месте ЧС работают специалисты Следкома, Росприроднадзора и Роспотребнадзора
Надежда ДАЦЮК
Поделиться:
Одна из версий - хлорид натрия (соль) взаимодействует с серной кислотой кислотонакопителяОдна из версий - хлорид натрия (соль) взаимодействует с серной кислотой кислотонакопителяФото: Анастасия ЖУКОВА
Изменить размер текста:

Власти Крыма пока не установили точные причины превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе на севере Крыма. Как сообщил глава РК Сергей Аксенов, над этим работают сотрудники Следственного комитета, Росприроднадзора и Роспотребнадзора.

- К сожалению, пока с точностью сказать мы не можем о причинах данной ситуации. Как только причины будут установлены, соответственно, будет и план их нейтрализации, - сказал Аксенов во вторник на заседании Совета министров Крыма.

По его словам, одна из версий - обострить ситуацию решили украинские соседи. Дамба, отделяющая кислотонакопитель химзавода «Крымский Титан» в Армянске и воды озера Сиваш, частично разрушена, и через нее могла попасть соленая вода. Что и спровоцировало химические реакции.

Другая версия, по словам главы Крыма, это оседание соляной пыли на отстойнике завода.

- Есть версии, что соляная пыль поднимается, так как хлористого водорода нет в отходах, которые сбрасываются "Титаном" в накопитель. Откуда-то появилась соль или еще что-то с Сиваша, - сказал глава Крыма.

Ранее министр экологии и природных ресурсов РК Геннадий Нараев озвучил наиболее вероятную причину повышения концентрации хлористого водорода в воздухе. По его словам, это происходящие в кислотонакопителе химические реакции – хлорид натрия (соль) взаимодействует с серной кислотой, которую сбрасывает завод.

Кроме того, Аксенов добавил, что озеро, которое используется как кислотонакопитель, будет рекультивировано после того, как будут получены данные исследований. Это необходимо, чтобы снизить загрязнение окружающей среды.

Напомним, в ночь на 24 августа в Армянске произошел выброс сернистого ангидрида. Позже было установлено, что причина – испарения на территории высохшего кислотонакопителя завода «Крымский Титан».

4 сентября из-за превышения концентрации вредных веществ в воздухе тысячи детей вывезли из Армянска и близлежащих сел.

Позже ситуация на севере Крыма стабилизировалась, но 14 сентября стало известно об ухудшении экологии. Вынужденные каникулы детям продлили на неделю, а в Армянске и нескольких населенных пунктах ввели режим ЧС. День города, который должен был пройти 15-16 сентября, отменили.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Детям из Армянска продлили каникулы на неделю из-за химических выбросов

Минимум до 24 сентября школьники и дошколята будут находиться в санаториях и детских лагерях (подробнее).

День города отменили, дети возвращаются: Как живет Армянск после объявления режима ЧС

Корреспондент "Комсомольской правды - Крым" побывал в городе (подробнее).

На заводе "Крымский Титан" официально подтвердили: часть дамбы кислотонакопителя со стороны Украины разрушена

Выбросы химикатов на севере Крыма продолжаются, власти подозревают незалежную в диверсии (подробнее).

Еще больше материалов по теме: «ВЫБРОСЫ ХИМИКАТОВ В АРМЯНСКЕ»

Еще больше материалов по теме: «Выбросы химикатов в Армянске»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Не все медучреждения Крыма готовы к отопительному сезону
Энергетики 8 дней очищали ржавые провода воздушных линий и оборудование в Армянске
Пограничники задержали украинку, которая везла сильнодействующий наркотик в таблетках "для оздоровления"
Погода в Крыму на 18 сентября: переменная облачность и тепло до +24
Переброска морской воды в кислотонакопитель "Крымского Титана" будет стоить около 1 миллиарда рублей
Курорты Крыма попали в ТОП-10 лучших мест для отдыха с детьми в бархатный сезон
Как в Симферополе отметят День Государственного герба и флага Крыма
Пьяная женщина за рулем устроила ДТП в Крыму
В Крыму огласили приговор мародерам, вскрывшим расстрельный ров
Романтический пикник в Севастополе закончился побоями и смертью
Аксенов сообщил о снижении концентрации вредных веществ в воздухе на севере Крыма
11 крымских поселков и городов обесточила непогода
В Севастополе хотят ввести новые схемы движения троллейбусов
В Керчи столкнулись четыре машины: три человека травмированы
В Симферополе на пешеходном переходе сбили девушку: она отлетела на несколько метров
Погода в Крыму на 17 сентября: до +26 и облачно
За 8 месяцев этого года в «Пансионатах Севастополя» отдохнули свыше 8 тысяч туристов
За август на автостанциях Крыма выявили 900 безбилетников
Крымчанка перевела 10 тысяч рублей на счет лже-подруги из «Вконтакте»
Увяз намертво: Спасатели в крымских горах вытащили из грязи застрявшую иномарку
Под Судаком автобус с пассажирами врезался в грузовик
МЧС: Ситуация в Армянске стабильна, угроз населению нет
Дожди с грозами: Погода в Крыму на 16 сентября
Минздрав Крыма: В Армянске нет случаев отравления химическими веществами
Детям из Армянска продлили вынужденные каникулы еще на неделю
Власти Крыма выделили 76 миллионов на ликвидацию последствий вредных выбросов в Армянске