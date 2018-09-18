В Крыму пока не установили точную причину химических выбросов в Армянске

СЕГОДНЯ 12:55 2018-09-18T13:06:21+03:00

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Власти Крыма пока не установили точные причины превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе на севере Крыма. Как сообщил глава РК Сергей Аксенов, над этим работают сотрудники Следственного комитета, Росприроднадзора и Роспотребнадзора.

- К сожалению, пока с точностью сказать мы не можем о причинах данной ситуации. Как только причины будут установлены, соответственно, будет и план их нейтрализации, - сказал Аксенов во вторник на заседании Совета министров Крыма.

По его словам, одна из версий - обострить ситуацию решили украинские соседи. Дамба, отделяющая кислотонакопитель химзавода «Крымский Титан» в Армянске и воды озера Сиваш, частично разрушена, и через нее могла попасть соленая вода. Что и спровоцировало химические реакции.

Другая версия, по словам главы Крыма, это оседание соляной пыли на отстойнике завода.

- Есть версии, что соляная пыль поднимается, так как хлористого водорода нет в отходах, которые сбрасываются "Титаном" в накопитель. Откуда-то появилась соль или еще что-то с Сиваша, - сказал глава Крыма.

Ранее министр экологии и природных ресурсов РК Геннадий Нараев озвучил наиболее вероятную причину повышения концентрации хлористого водорода в воздухе. По его словам, это происходящие в кислотонакопителе химические реакции – хлорид натрия (соль) взаимодействует с серной кислотой, которую сбрасывает завод.

Кроме того, Аксенов добавил, что озеро, которое используется как кислотонакопитель, будет рекультивировано после того, как будут получены данные исследований. Это необходимо, чтобы снизить загрязнение окружающей среды.

Напомним, в ночь на 24 августа в Армянске произошел выброс сернистого ангидрида. Позже было установлено, что причина – испарения на территории высохшего кислотонакопителя завода «Крымский Титан».

4 сентября из-за превышения концентрации вредных веществ в воздухе тысячи детей вывезли из Армянска и близлежащих сел.

Позже ситуация на севере Крыма стабилизировалась, но 14 сентября стало известно об ухудшении экологии. Вынужденные каникулы детям продлили на неделю, а в Армянске и нескольких населенных пунктах ввели режим ЧС. День города, который должен был пройти 15-16 сентября, отменили.

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