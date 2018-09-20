Мухтар из Ялты восемь лет ждет хозяина у моря и подпевает трубачу

СЕГОДНЯ 17:12 2018-09-20T17:21:09+03:00

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- Па-да-па-да-па-па-па-па-па-да… - извлекает на набережной Ялты величественные звуки из трубы музыкант - темные брюки с наглаженными стрелочками, белая рубашка.

- Гав-гав-у-у-у, - вторит трубе крупная, видавшая виды дворняга - масть рыжая, на морде -белая полоса. У пса одно ухо торчит вверх, другое слегка надломлено.

И над морской гладью осязаемыми волнами льется мелодия: «Есть город, который я вижу во сне. О, если б вы знали, как дорог! У Черного моря явившийся мне в цветущих акациях город!»

Мухтар и Виктор Малиновский радуют публику своими талантами на набережной Ялты.Фото: Наталья Гоцанюк

Детвора растягивает рот в улыбке: собака из цирка сбежала! А у взрослых лицо быстро становится серьезным - начинает першить в горле: необычное музыкальное произведение пронизано нотками вселенской тоски.

Мухтар - верный и преданный пес.Фото: Наталья Гоцанюк

Глаза у пса почти человеческие: вглядишься - и не по себе становится.

Бока же с двух сторон украшают огромные шрамы, которые не в силах скрыть шерсть.

- Мухтар услышал, как люди вопят от восторга на батуте, который катер за собой по воде тащил. Решил, что они тонут, бросился на выручку и сам едва жив остался - попал под лопасти мотора, - трубач Виктор Малиновский треплет отважного пса по загривку. - Его хозяин был спасателем, вот, видимо, и приучил так на крики реагировать.

Пес прибился к музыканту восемь лет тому назад.

Пес ждет хозяина на набережной.Фото: Наталья Гоцанюк

- Сначала просто по пляжу бегал и гавкал на море - видимо, своего владельца поджидал и голос подавал, чтобы тот его заметил, - музыкант гладит пса по жесткой по виду шерсти, а тот щурится от удовольствия. - А в один из вечеров стал подпевать моей трубе.

Видимо, в мозгу собачьем щелкнуло, что так его быстрее отыщет хозяин.

Время идет. И у Мухтара уже появились свои музыкальные предпочтения, любимые мелодии: «Сувенир» Демиса Руссоса, «Странники в ночи» Фрэнка Синатры и «Есть только миг» Александра Зацепина.

Горожане даже считают, что надо псу памятник поставить. Мухтар - крымский Хатико. Верный и преданный.

Но собака, несмотря на такую народную любовь, все еще бездомная - ее хозяин там, откуда не возвращаются.

- Мухтара забирали к себе добрые люди - три дня продержали в вольере и отпустили на волю, побоялись, что с голоду умрет - он даже от воды отказывался, - объясняет трубач. - Строгий пес - еду только из моих рук берет. Ест только говядину, на свинину же даже не смотрит. Хозяин хорошо воспитал, и он с земли, слава богу, ничего не хватает - в Ялте полно догхантеров - отравителей собак.

Людей привлекает необычный дуэт и они щедро платят музыкантам за труды.Фото: Наталья Гоцанюк

Виктор уверен, что пса ему небо послало. В муниципальном оркестре платят не ахти. Вот и подрабатывает по вечерам на набережной. Кто мелочь подбросит, кто бумажную купюру.

- Да, я дипломант различных конкурсов, но хорошей музыкой никого не удивить, - разводит руками Виктор. - Мухтар же помогает семью содержать.

Виктору еще нет тридцати, но он уже многодетный папа - вместе с женой растит трех сыновей. Старшему - 5 лет, среднему - 3, а самый младший и вовсе крошка - родился летом, нет и полгода. Попробуй прокорми такое семейство.

- Когда холодает, Мухтар спит на пороге дома. Но вовнутрь завести его не могу - жилье съемное. Хозяйка узнает - выгонит, - вздыхает бедный музыкант. - Появится хоть какая-нибудь собственная лачуга, обязательно найду место и для него.

Музыкант берет в руки инструмент. Снова звучит удивительный дуэт.

- Смотри, собака воет! - отмечает один из слушателей.

- Волк воет, а Мухтар поет, - тут же назидательно поправляет знаток и, прислушавшись, с удовольствием уважительно добавляет: - Стройно подпевает. Трубач - «ля», и пес тут же берет эту же ноту чуть повыше. У собаки идеальный музыкальный слух!

Ялта: Мухтар наделен музыкальными талантами.Собака стройно подпевает трубачу.

Мухтар же время от времени замолкает на пару секунд, пристально всматривается в собравшихся слушателей, будто ищет кого-то, а затем снова задирает морду к небу - и концерт продолжается.

Вечером попозже, когда поток отдыхающих на набережной иссякает, хвостатый артист провожает Виктора домой - стережет от злых людей.

Музыкант улыбается:

- Мой ангел-хранитель!