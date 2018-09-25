Квартиры, взятые в Крыму в ипотеку, теперь можно регистрировать онлайн
В Крыму стала доступна электронная регистрация жилья. Эта услуга распространяется на квартиры, приобретенные в ипотеку. Первую такую сделку в республике провел РНКБ банк. Чем больше застройщиков захотят присоединиться к нововведению, тем больше времени сэкономят покупатели.
- Оформление электронной регистрации сделки с недвижимостью позволяет зарегистрировать право на собственность оперативно, дистанционно и без обязательного посещения МФЦ или Госкомрегистра, - рассказали о преимуществах этой услуги в РНКБ банке.
В рамках услуги электронной регистрации после подписания кредитного договора менеджер банка направляет электронное заявление с пакетом документов в Госкомрегистр (Росреестр), регистрация сделки осуществляется в течение семи дней, после чего клиент получает документы c отметкой о регистрации на электронную почту.
- Теперь крымчанам доступен популярный сервис, который предоставляют крупнейшие ипотечные банки страны, – говорит вице-президент – директор по розничному бизнесу РНКБ Николай Билан. – Для удобства клиентов мы готовы реализовать услугу электронной регистрации со всеми застройщиками и по всем сделкам с недвижимостью.
- Электронная регистрация ДДУ стала экономить массу времени, – говорит коммерческий директор крупной строительной компании Наталья Елистратова. – Кроме этого, мы еще исключаем человеческий фактор – документы больше не возвращаются из-за некомпетентности специалистов или административных проблем, и снижаем расходы на курьеров и прочие траты на доставку.
Напомним, в Крыму можно взять квартиру в ипотеку под 6% годовых. На полуострове действует рекордно низкая процентная ставка (отсыл на нашу прошлую статью).
КОНКРЕТНО
ИПОТЕЧНЫЕ ПРОГРАММЫ, ДЕЙСТВУЮЩИЕ В КРЫМУ
Программа «Ипотека с господдержкой для семей с детьми»
Ставка: от 6%*
Первоначальный взнос: от 20% от стоимости жилья
Максимальная сумма ипотечного кредита в Крыму - до 3 миллионов рублей
Срок кредита: 3 года - при рождении второго ребенка, 5 лет - при рождении третьего ребенка.
*Стать участником программы могут граждане РФ, у которых родился второй или третий ребенок в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года. Программа предназначена для приобретения жилья на первичном рынке.
Программа «Новостройка»
Ставка: 10%
Первоначальный взнос: от 10%
Размер кредита: 600 000 – 15 000 000
Срок кредита: от 3 до 25 лет
Комиссия за выдачу и досрочное погашение кредита отсутствует.
Программа на покупку квартиры на вторичном рынке
Ставка: от 10% годовых
Первоначальный взнос: от 10%
Размер кредита: 600 000 – 15 000 000
Срок кредита: от 3 до 25 лет
Кредит предоставляется для приобретения готовых квартир, домов и апартаментов.
Программа «Военная ипотека»
Ставка: 9,5% годовых
Первоначальный взнос: от 10% (покупка готовых квартир/квартир в строящихся домах), от 30% (покупка домов с земельным участком)
Размер кредита: 300 000 – 2 300 000
Срок кредита: от 3 до 20 лет
КУДА ОБРАЩАТЬСЯ
Адрес: Симферополь, ул. Набережная имени 60–летия СССР, д. 34
Телефон: 8 800 234-27-27 (звонки бесплатные)
ЦИФРЫ
Ипотечный портфель РНКБ составляет более 7 млрд рублей. За 8 месяцев 2018 года банк выдал 1800 ипотечных кредитов, прирост портфеля составил 78% с 1 января 2018 года.