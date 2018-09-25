Квартиры, взятые в Крыму в ипотеку, теперь можно регистрировать онлайн

СЕГОДНЯ 16:21 2018-09-25T16:22:49+03:00

В Крыму можно взять квартиру в ипотеку под 6% годовых. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Покупателям больше не придется ходить в МФЦ или Госкомрегистр

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В Крыму стала доступна электронная регистрация жилья. Эта услуга распространяется на квартиры, приобретенные в ипотеку. Первую такую сделку в республике провел РНКБ банк. Чем больше застройщиков захотят присоединиться к нововведению, тем больше времени сэкономят покупатели.

- Оформление электронной регистрации сделки с недвижимостью позволяет зарегистрировать право на собственность оперативно, дистанционно и без обязательного посещения МФЦ или Госкомрегистра, - рассказали о преимуществах этой услуги в РНКБ банке.

В рамках услуги электронной регистрации после подписания кредитного договора менеджер банка направляет электронное заявление с пакетом документов в Госкомрегистр (Росреестр), регистрация сделки осуществляется в течение семи дней, после чего клиент получает документы c отметкой о регистрации на электронную почту.

- Теперь крымчанам доступен популярный сервис, который предоставляют крупнейшие ипотечные банки страны, – говорит вице-президент – директор по розничному бизнесу РНКБ Николай Билан. – Для удобства клиентов мы готовы реализовать услугу электронной регистрации со всеми застройщиками и по всем сделкам с недвижимостью.

- Электронная регистрация ДДУ стала экономить массу времени, – говорит коммерческий директор крупной строительной компании Наталья Елистратова. – Кроме этого, мы еще исключаем человеческий фактор – документы больше не возвращаются из-за некомпетентности специалистов или административных проблем, и снижаем расходы на курьеров и прочие траты на доставку.

Напомним, в Крыму можно взять квартиру в ипотеку под 6% годовых. На полуострове действует рекордно низкая процентная ставка (отсыл на нашу прошлую статью).

КОНКРЕТНО

ИПОТЕЧНЫЕ ПРОГРАММЫ, ДЕЙСТВУЮЩИЕ В КРЫМУ

Программа «Ипотека с господдержкой для семей с детьми»

Ставка: от 6%*

Первоначальный взнос: от 20% от стоимости жилья

Максимальная сумма ипотечного кредита в Крыму - до 3 миллионов рублей

Срок кредита: 3 года - при рождении второго ребенка, 5 лет - при рождении третьего ребенка.

*Стать участником программы могут граждане РФ, у которых родился второй или третий ребенок в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года. Программа предназначена для приобретения жилья на первичном рынке.

Программа «Новостройка»

Ставка: 10%

Первоначальный взнос: от 10%

Размер кредита: 600 000 – 15 000 000

Срок кредита: от 3 до 25 лет

Комиссия за выдачу и досрочное погашение кредита отсутствует.

Программа на покупку квартиры на вторичном рынке

Ставка: от 10% годовых

Первоначальный взнос: от 10%

Размер кредита: 600 000 – 15 000 000

Срок кредита: от 3 до 25 лет

Кредит предоставляется для приобретения готовых квартир, домов и апартаментов.

Программа «Военная ипотека»

Ставка: 9,5% годовых

Первоначальный взнос: от 10% (покупка готовых квартир/квартир в строящихся домах), от 30% (покупка домов с земельным участком)

Размер кредита: 300 000 – 2 300 000

Срок кредита: от 3 до 20 лет

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ

Адрес: Симферополь, ул. Набережная имени 60–летия СССР, д. 34

Телефон: 8 800 234-27-27 (звонки бесплатные)

ЦИФРЫ

Ипотечный портфель РНКБ составляет более 7 млрд рублей. За 8 месяцев 2018 года банк выдал 1800 ипотечных кредитов, прирост портфеля составил 78% с 1 января 2018 года.