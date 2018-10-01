Боксер Александр Усик ответил, чей Крым

СЕГОДНЯ 10:30 2018-10-01T10:41:25+03:00

Также он рассказал, что ему стало сложно ездить на полуостров

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Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе по боксу, крымчанин Александр Усик назвал присоединение Крыма к России «попущением господним».

- Крым божий. Это по-настоящему, — отметил боксер, отвечая на вопрос, чей полуостров.

Спортсмен рассказал, что поддерживает отношения с крымскими друзьями и коллегами, но ездить на полуостров ему стало неудобно.

- Какие-то границы появились, разногласия между людьми, злоба. Это катастрофа. У меня большое количество друзей, тренер мой живет там, мой первый тренер, мой клуб. Естественно, я не перестаю с ними общаться или ездить туда, потому что у меня похоронены там мои предки, бабушки, дедушки. Когда ты начинаешь летать, не забывай, с кем ты ползал. Надо помнить, откуда ты вообще выбрался, потому что изначально меня там знали: сначала на районе, потом в городе, потом во всем Крыму, — рассказал боксер.

Александр Усик проявляет политический нейтралитет относительно отношений Украины с Россией и принадлежности Крыма. Он живет в Киеве, выступает в боях от Украины. в 2014 году он назвал полуостров своим домом, а себя – украинцем. Затем вопросы о принадлежности полуострова начали раздражать спортсмена. Один из таких он назвал «собачьим», а того, кто его задал, «провокатором».

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