Боксер Александр Усик ответил, чей Крым
Абсолютный чемпион мира в тяжелом весе по боксу, крымчанин Александр Усик назвал присоединение Крыма к России «попущением господним».
- Крым божий. Это по-настоящему, — отметил боксер, отвечая на вопрос, чей полуостров.
Спортсмен рассказал, что поддерживает отношения с крымскими друзьями и коллегами, но ездить на полуостров ему стало неудобно.
- Какие-то границы появились, разногласия между людьми, злоба. Это катастрофа. У меня большое количество друзей, тренер мой живет там, мой первый тренер, мой клуб. Естественно, я не перестаю с ними общаться или ездить туда, потому что у меня похоронены там мои предки, бабушки, дедушки. Когда ты начинаешь летать, не забывай, с кем ты ползал. Надо помнить, откуда ты вообще выбрался, потому что изначально меня там знали: сначала на районе, потом в городе, потом во всем Крыму, — рассказал боксер.
Александр Усик проявляет политический нейтралитет относительно отношений Украины с Россией и принадлежности Крыма. Он живет в Киеве, выступает в боях от Украины. в 2014 году он назвал полуостров своим домом, а себя – украинцем. Затем вопросы о принадлежности полуострова начали раздражать спортсмена. Один из таких он назвал «собачьим», а того, кто его задал, «провокатором».
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