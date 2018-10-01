В Крыму запустили первые блоки двух новых электростанций

СЕГОДНЯ 18:35 2018-10-01T18:33:13+03:00

Однако это в перспективе не решит проблему энергодефицита, считают эксперты

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В Крыму запущены первые блоки новых электростанций – Таврической под Симферополем и Балаклавской в Севастополе.

- Сегодня в ночь станция Таврическая была запущена первой – первый блок сейчас уже работает в сеть на полную мощность. В 8 утра был закончен пуск блока на Балаклавской ТЭС. Сейчас Крым плюсом имеет 500 МВт мощности кроме того, что передается по энергомосту. Соответственно, те обязательства, которые стояли перед нами, «Технопромом», правительством как Севастополя, так и Республики Крым, перед потребителями выполнены, – сообщил замминистра энергетики России Андрей Черезов.

По его словам, замкнута линия западнокрымская. Это планировали сделать несколько поколений энергетиков в разное время.

- В ближайшее время предстоит серьезная работа, связанная с окончательным вводом в эксплуатацию новых электростанций в Крыму. Думаю, в течение месяца эти вопросы с Ростехнадзором и собственниками дорешаем. Сейчас идут проверочные мероприятия для получения разрешений на запуск вторых энергоблоков электростанций, - сказал Черезов.

Напомним, Таврическая и Балаклавская ТЭС строятся по федерально-целевой программе развития Крыма до 2020 года. Каждая из них мощностью по 470 МВт. Первые блоки теплоэлектростанций планировали ввести в эксплуатацию в сентябре 2017 года, а вторые – в 2018 году. Но была задержка с поставкой турбин, поэтому сдачу первого блока ТЭС перенесли на 2018 год. Электростанции строит «Технопромэкспорт».

Несмотря на запуск ТЭС, эксперты прогнозируют дефицит электроэнергии на полуострове до 2020 года. По мнению гендиректора компании «КрымТЭЦ» Тараса Целого, энергодефицит в Крыму составит примерно 600 МВт в связи с экономическим развитием полуострова.

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