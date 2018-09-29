Официально: Крымский мост откроют для фур с 1 октября

СЕГОДНЯ 11:05 2018-09-29T11:19:57+03:00

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С 1 октября текущего года снимаются ограничения для движения грузовиков по Крымскому мосту. Соответствующий указ издал председатель Госкомитета дорожного хозяйства РК Сергей Карпов. Документ размещен на сайте ведомства.

- В связи с окончанием 1 октября временного ограничения движения грузовых транспортных средств (массой более 3,5 тонны по автомобильному подходу в Керчи) приказ государственного комитета… "О введении временного ограничения движения грузовых транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования регионального значения Республики Крым" признать утратившим силу, - указано в документе.

У моста на трассах демонтируют запрещающие дорожные знаки.

Оператор Керченской переправы «Морская дирекция» также уведомила пользователей о том, что движение грузовиков по мосту разрешено. Известно, что ежедневно паромами переправлялось в среднем 2500 фур. По мосту ежедневно ездит около 20 тысяч машин в оба направления. Через Керченскую переправу продолжат двигаться опасные горючие грузы и цистерны с автомобильным горючим.

Специалисты предполагают, что в сутки по мосту смогут проезжать более 700 фур.

По данным Росавтодора, к 1 октября специалисты обустроеили стационарные комплексты для досмотра, а также провели работу по устройству верхнего слоя асфальтобетона.

Напомним, ограничение было введено 16 мая с момента открытия автомобильной части моста, поскольку к началу курортного сезона на автопроходах в Керчи уложили только два слоя асфальта, и дорожное покрытие могло испортиться из-за проезда большегрузного транспорта.

Транспортный переход от Кубани до Крыма через Керченский пролив строится Россией в рамках федеральной целевой программы социально-экономического развития Крымского полуостровадо 2020 года. Общая стоимость этого объекта оценивается в 228 миллиардов рублей.

По словам главы компании "Стройгазмонтаж" Аркадия Ротенберга, Крымский мост прослужит без ремонта как минимум 100 лет.

Сейчас строители трудятся над железнодорожной частью моста. Согласно графику, первые поезда должны пойти в декабре 2019 года.

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