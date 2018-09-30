2018-09-30T13:12:02+03:00
Происшествия

В симферопольской школе у ребенка начался приступ астмы: он скончался

Скорая помощь приехала за 13 минут, но медикам не удалось спасти мальчика
Надежда ДАЦЮК
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Медики не смогли спасти мальчикаМедики не смогли спасти мальчикаФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Ученик шестого класса симферопольской школы №31 скончался от асфиксии (кислородного голодания). Эту информацию «КП-Крым» подтвердил директор Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медпомощи Сергей Астанкин.

По его словам, вызов из школы поступил на станцию скорой помощи в 13.56 27 сентября, в минувший четверг.

- Бригада врачей прибыла на место через 13 минут. С детства ребенок страдал бронхиальной астмой. На месте врачи скорой помощи провели реанимационные мероприятия, - рассказал Астанкин.

После этого ребенка доставили в реанимационное отделение Республиканской детской клинической больницы.

- Предпринятые меры не принесли результата, и ребенок скончался в больнице, - сообщил директор Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медпомощи.

Ранее симферопольцы в соцсетях сообщали, что школьнику стало плохо во время урока по математике. До приезда «скорой» первую помощь ему оказать не могли, потому что в школе якобы отсутствует медперсонал.

- В больницу приехали родители, просили ребенка реанимировать, но уже никто ничего не мог сделать, потому что ребенка уже не было, - пишут в соцсетях горожане.

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