"Их никто не покупает": Депутат ответил Порошенко по поводу просроченных конфет Roshen в Крыму

СЕГОДНЯ 19:41 2018-10-04T19:41:58+03:00

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В украинском кондитерском предприятии Roshen заявили, что в Крыму продаются просроченные конфеты этой фабрики. Мол, последние конфеты, которые были изготовлены Липецкой фабрикой, датируются первый кварталом 2017 года. Предостерегли жителей полуострова, так сказать. Депутат Государственного Совета Республики Крым Владислав Ганжара уверен, что не стоило - в республике и так большинство жителей не станет покупать конфеты, которые производит предприятие президента незалежной Петра Порошенко.

Народный избранник отметил, что сейчас найти на прилавках крымских магазинов товары корпорации Roshen крайне сложно.

- Может быть, на складах еще что-то завалялось, но, мне кажется, в отношении потребления любых украинских товаров у нас есть определенный идеологический аспект. Если бы я видел такую продукцию на полках наших магазинов свежую и непросроченную, то все равно бы ее не покупал, - резюмировал депутат.

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ К ПОРОШЕНКО

По словам Владислава Ганжары, такое неприятие "конфет Порошенко" связано с тем, что крымчане натерпелись от украинского правительства много вредительств, среди которых небезызвестные блокады - продуктовая, энергетическая, водная.

- Жителям полуострова за последние годы украинское правительство пыталось принести много бед. В какой-то мере у них это даже получилось, если вспомнить все наши блокады. Но мне кажется, что тут больше вопросов должно быть у самих граждан Украины, ведь Петр Порошенко постоянно демонизирует Россию, но при этом спокойно ведет свой кондитерский бизнес. Мы прекрасно помним, с какими лозунгами этот человек приходил к власти, но при этом зарабатывал деньги и прекрасно себя чувствовал, - дополнил Ганжара.

Кроме того, депутат подчеркнул, что Россия сегодня даже вполовину не использует тех мер экономического давления, которые применяет украинская сторона.

НИКТО НЕ ЗАЯВЛЯЛ

В свою очередь руководитель Межрегионального управления Роспотребнадзора Республики Крым Наталья Пеньковская сообщила, что по данному вопросу жалоб от жителей в последний месяц не поступало.

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