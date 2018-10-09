Умер последний крымский Герой Советского Союза

СЕГОДНЯ 17:11 2018-10-09T17:41:25+03:00

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Ворвались в город Любень (нынешняя Львовская область – От авт.) и на аэродроме уничтожили 17 самолетов вместе с экипажами. В Иновроцлаве (Польша.- От авт.), перерезали пути отхода и захватили три железнодорожных эшелона.

В Сохачеве (Польша.- От авт.) уничтожили: 110 автомобилей, две зенитных установки, шесть шестиствольных минометов и 300 вражеских солдат и офицеров. Освободили 250 советских военнопленных и 150 граждан.

За эти и другие подвиги командира танковой роты Ашота Аматуни удостоили звания Героя Советского Союза. На ту пору отважному воину исполнилось всего 21. Но у Ашота за плечами уже было тяжелое ранение: под Сталинградом вражеский снаряд перебил ему ногу и руку.

Пулеметчик Ашот не только выжил, выздоровел, но и переучился на танкиста. Для начала освоил легендарный «Т-34», а затем стал командиром 1-й танковой роты (3-го танкового батальона 49-й гвардейской танковой Вапнярской Краснознаменной ордена Суворова бригады).

И вот не стало такого замечательного человека - последний живший в Крыму Герой Советского Союза скончался на 95 году жизни.

- Глубоко скорблю в связи с кончиной Героя Советского Союза, - высказал соболезнования близким героя глава РК Сергей Аксенов. - Это невосполнимая потеря. Ашот Апетович прожил яркую жизнь, мужественно сражался на фронтах Великой Отечественной войны, внёс существенный вклад в развитие Крыма, в укрепление межнационального единства, патриотическое воспитание молодёжи. Он навсегда останется в нашей памяти образцом воинской доблести, высокой гражданственности, самоотверженной и беззаветной любви к Родине.

Это невосполнимая потеря.

ВАЖНО

Гвардии старший лейтенант Ашот Аматуни за мужество и геройство, проявленное в боях по разгрому немецких оккупантов, был представлен к званию Героя Советского Союза указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 февраля 1945 года.