В Крымском Дворянском Собрании назвали фейком предложение титула графини Поклонской

СЕГОДНЯ 13:35 2018-10-10T14:46:39+03:00

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Глава Крымского Дворянского Собрания Андрей Ушаков назвал фейком предложение пожаловать депутату Госдумы Наталье Поклонской титул графини.

Ранее лидер Монархической партии России и эрцканцлер виртуального государства «Романовская империя» Антон Баков предложил Поклонской титул графини за то, что она стала единственной из депутатов-единороссов, кто проголосовал против повышения пенсионного возраста. Письмо он написал на имя Николая III.

- Думаю, что в истории с повышением пенсионного возраста один депутат от «Единой России» повел себя порядочно, и был за это наказан. Так что Наталья Поклонская заслужила награду, — сказал Антон Баков.

В Крымском Дворянском Собрании к такой инициативе отнеслись с недоверием.

- Сейчас никакие титулы не присваиваются. Это все фейк. Человек может доказать свою принадлежность к дворянству и наличие титула только по архивным данным. Такое случается. Есть единственный признанный в мире Российский императорский дом, который возглавляет великая княгиня Мария Владимировна. Никакого отношения к Николаю третьему мы не имеем, - отметил Андрей Ушаков.

Так, прямыми доказательствами принадлежности некоего лица к российскому дворянству, согласно опубликованной на официальном сайте Российского дворянского собрания информации, являются: свидетельства о причислении к дворянскому роду и внесении в Родословную книгу, выданные губернскими Дворянскими Депутатскими Собраниями; свидетельства о признании в дворянстве и праве на внесение в Родословную книгу, выданные Департаментом Герольдии Правительствующего Сената; а также копии соответствующих определений.

Крымский политолог Владимир Джаралла отметил, что реагировать на такую новость серьезно невозможно. На личности Натальи Владимировны захотел пропиариться лидер Монархической партии. По мнению политолога, Поклонская ведет себя независимо.

- Наталья Поклонская показала, что она независима в поступках и следует своим убеждениям , что редкость в политике и депутатском корпусе. Она искренне ведет себя, когда выступает против фильма, который считает неправильным, и так же искренне голосует против реформ, которые считает несправедливыми. Она выходит на "Бессмертный полк " с иконой, не считая это нелепым, и сидит, когда её коллеги стоя аплодируют улыбающимся конгрессменам, через несколько дней проголосовавших за новые санкции против России. Такое поведение в политике приведет её или к очень большому успеху или забвению, но можно не сомневаться, что это будет её выбор. И каждый раз будут находиться люди, которые будут стремиться показать себя на её фоне, как и в этом случае с организациями и титулами, словно сошедшими с экрана какой-то комедии, - выразил свое мнение Джаралла.

Напомним, Наталья Поклонская стала единственным депутатом от ЕР, который выступил против документа о повышении пенсионного возраста во время рассмотрения в первом чтении. После этого комиссию по контролю за достоверностью сведений о доходах и имуществе в Госдуме, которую возглавляла Поклонская, ликвидировали.

Также Поклонская этим летом оказалась в центре скандала. 2 июня глава Российского императорского дома Романовых великая княгиня Мария Владимировна вместе с сыном князем Георгием Михайловичем проехали по Крымскому мосту. Депутат Госдумы возмутилась данной поездкой княгини и ее сына, обвинив их в пиаре и назвала родственников императора "испанскими гостями". Высказывания Поклонской прокомментировал директор канцелярии главы Российского императорского дома Александр Закатов. По его мнению, она распространила клевету.

СПРАВКА КП

Монархическая партия России - российская политическая партия, созданная политиком и предпринимателем, депутатом Госдумы IV созыва Антоном Баковым. Первая в современной России официально зарегистрированная и допущенная к выборам партия монархического толка. Провозглашает целью установление в России конституционной монархии «мирным, конституционным путём, с соблюдением общепринятых демократических процедур, в строгом соответствии с действующим законодательством».

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