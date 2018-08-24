2018-08-24T22:45:07+03:00
Общество

Поклонская беременна? Свободное платье и кругленький животик на фото стали поводом для домыслов

Появились фото депутата с супругом в Крыму на Koktebel Jazz Party
Галина КОВАЛЕНКОАнастасия Михайловская
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Фото: "Крыминформ"Фото: "Крыминформ"
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Вся страна совсем еще недавно обсуждала бракосочетание депутата Госдумы, экс-прокурора Крыма Натальи Поклонской и руководителя аппарата уполномоченного по правам человека Ивана Соловьева. Свадьба прошла тихо, скромно в придорожном ресторане под Ялтой, вдали от лишних глаз.

В Крыму молодожены впервые на публике показались на международном фестивале Koktebel Jazz Party. И то мимолетом, встретившись лишь с избранными.

Несколько снимков новобрачных с джаз-фестиваля, что были обнародованы, сразу же привлекли внимание.

Наталью Поклонскую знают и уважают не только на полуострове, но и за его пределами. Мало того, особо внимательные и неравнодушные поклонники весьма озадачились довольно свободно, сидящим на молодой женщины платьем. С чего это вдруг она почему-то изменила своей любви к облегающим нарядам?!

Наталья Поклонская очень стройна и красива. Фото: Иван МАКЕЕВ

Наталья Поклонская очень стройна и красива.Фото: Иван МАКЕЕВ

Строгий муж заставляет вести себя скромнее и не разрешает демонстрировать красивую фигуру?! Особо смелые и вовсе узрели намек на интересное положение.

Наблюдательных фанатов можно понять, если сличить два фото, между которыми разница всего-то три месяца. Для сравнения, на фото слева, 19 мая депутат проводит экскурсию для детей по Ливадийскому дворцу. На ней облегающее платье-футляр, которое подчеркивает ее идеальные пропорции.

Снимок справа, сделан 24 августа (фото "Крыминформ") в Коктебеле, где Поклонская в платье, сидящем на ней весьма свободно. Мало того виден округлившейся животик. То ли фасон неудачный, то ли...

Фото слева было сделано Фото: Елена МАСЛЕННИКОВА

Фото слева было сделаноФото: Елена МАСЛЕННИКОВА

Это обстоятельство и позволило сделать весьма смелые предположения о грядущем материнстве. Нужно сказать, что у Натальи уже есть ребенок - дочь-подросток Анастасия.

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