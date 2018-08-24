Поклонская впервые после свадьбы вышла в свет с супругом

СЕГОДНЯ 17:25 2018-08-24T17:30:02+03:00

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Депутат Госдумы, экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская вместе с новым супругом Иваном Соловьевым приехала на международный фестиваль Koktebel Jazz Party. Она посещает его впервые.

- Я впервые выступаю гостем на этом фестивале. Раньше меня тоже всегда приглашали, но в связи с загруженностью на работе у меня не получалось. В этом году мы нашли с мужем время и прибыли. Не жалеем ничуть, это удивительное место, красивое, уникальное по природе, по энергетике, по настроению. Здесь все свободные, словно джаз, – сказала Поклонская телеканалу «Крым 24».

Также депутат рассказала, что они с мужем будут жить и в Москве, и в Крыму.

Фото: "Крыминформ"

- Невозможно жить в одном месте, а работать совершенно в другом городе, поэтому жить будем там, где работаем, но душа, желание и мечта – это наш замечательный и великолепный Крым. Поэтому – везде: и в Крыму, и в том месте, где будем работать, то есть в Москве, – отметила Поклонская.

Напомним, Поклонская недавно сыграла свадьбу в сербском ресторане под Ялтой. После того, как сообщение об этом появилось в СМИ, у заведения нет отбоя от посетителей.

Международный фестиваль Koktebel Jazz Party в этом года начался 24 августа в поселке Коктебель и продлится до 26 числа. За три дня здесь выступят ведущие джазмены России и мира. Это около 20 коллективов и солистов из США, России, Великобритании, Индии, Китая, Армении и других стран. Также на сцене появятся музыканты из шоу «Голос. Дети».

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