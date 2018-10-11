Украинофобия или историческая справедливость: Нужно ли переименовывать библиотеку имени Франко в Симферополе

СЕГОДНЯ 18:15 2018-10-11T18:57:07+03:00

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Республиканской универсальной научной библиотеке имени Ивана Франко (известный украинский писатель, - ред.) предложили присвоить другое имя – русского публициста Николая Данилевского. С такой инициативой будет выступать комитет парламента Крыма по культуре и вопросам охраны культурного наследия.

- Планируем включить в проект постановления «О проведении в Республике Крым мероприятий, приуроченных к празднованию 200-летия со дня рождения Николая Данилевского» вопрос о переименовании Крымской республиканской научной библиотеки имени Ивана Франко в соответствии с действующим законодательством. Никакого политического подтекста в этом нет, - сообщил "Комсомольской правде - Крым" заместитель председателя Комитета по культуре и вопросам охраны культурного наследия Владимир Клычников.

По его словам, «Иван Франко – хороший украинский писатель, который никем не подозревается в наличии наличии националистических замашек».

- Просто-напросто он в Крыму никогда за свою жизнь не бывал и никакого отношения к полуострову он не имеет. У нас в Симферополе есть же бульвар Франко, есть бюст Ивана Яковлевича. Переименовывать бульвар мы не собираемся, поэтому никоим образом писателя не обижаем. Просто мы возвращаемся к людям, которые имеют отношение к Крыму. Русский публицист и социолог Николай Данилевский – из тех великих имен, забытых в России. Его труды написаны как будто о сегодняшних днях и актуальны как никогда. Семья Николая Яковлевича находится здесь, он похоронен в Крыму, - выразил свое мнение Клычников и уточнил, что в соответствии с законодательством, процесс переименования будет долгим – минимум до конца 2019 года.

В свою очередь депутат Госсовета Крыма Валерий Аксенов считает, что особой надобности в переименовании библиотеки нет.

- В любом переименовании должно быть практическое обоснование. Гимназии №1 им. Ушинского в Симферополе мы даем имя Курчатова, потому что он в свое время там учился. Кроме того, заключаем договор с Курчатовским институтом, чтобы делать факультативы по физике, математике. Лучше бы открыли новую библиотеку им. Данилевского. Я не вижу особой надобности в переименовании. В любом случае, есть тема для размышления, - сказал депутат.

Председатель украинской общины в Крыму Анастасия Гридчина высказалась негативно по поводу присваивания другого имени библиотеке:

- Я считаю, что переименовывать не стоит. Если обратиться к истории, то Иван Франко любил русский язык. Он не бандеровец, а известный культурный деятель. У нас более 200 национальностей проживает в Крыму, и переименование будет неправильно по отношению к украинцам, которые здесь живут. Если понадобится, будем разговаривать на более высоких уровнях и доказывать свое мнение. У нас есть район Украинка. Его тоже переименовывать? На мой взгляд, это лишняя трата денег. Изменение документов. Главное, чтобы негатив к Украине не перерастал в шизофрению.

СПРАВКА КП

Центральная библиотека Крыма была создана в 1921 году. Имя Ивана Франко присвоили в 1956 году в честь столетия со дня рождения писателя.

Иван Франко – украинский беллетрист, поэт, публицист и ученый. Иван Франко издавал журнал и подпольно печатал брошюры с переводами трудов Карла Маркса и Фридриха Энгельса, к которым писал предисловия.

Николай Данилевский – русский философ и историк ХIХ века. Он является одним из основателей теории цикличности истории и цивилизационного подхода к ней. Также занимался социологией, культурологией и публицистикой. Главный труд Данилевского «Россия и Европа» входит на Западе в число обязательных для изучения всеми, кто занимается философией, но почти не известен широкой публике на родине. В последние годы своей жизни он занимал должность директора Никитского ботанического сада в Крыму.

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