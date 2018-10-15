Министр культуры Крыма не одобряет инициативу переименования библиотеки Франко

СЕГОДНЯ 17:09 2018-10-15T21:07:59+03:00

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В министерстве культуры Крыма не поддерживают инициативу депутата Госсовета республики Владимира Клычникова по переименованию Республиканской универсальной научной библиотеки имени Ивана Франко.

Ранее Клычников сообщил, что вопрос о переименовании библиотеки депутаты уже включили в проект постановления крымского парламента. По мнению народного избранника, украинский писатель Иван Франко не имеет отношения к Крыму, поэтому библиотеке лучше присвоить имя российского публициста, социолога и культуролога Николая Данилевского.

- Его труды написаны как будто о сегодняшних днях и актуальны, как никогда. Семья Николая Яковлевича находится здесь, он похоронен в Крыму, - выразил свое мнение Клычников.

Министр культуры Крыма Арина Новосельская отнеслась к инициативе без энтузиазма.

- Я уважаю мнение депутата Клычникова и всех остальных депутатов, это мнение, которое должно быть рассмотрено, бесспорно. Но что касается моего личного мнения, я бы не уподоблялась примеру иных лиц – наших соседей, которые переименовывают русские названия. Я считаю, что библиотека имени Франко должна остаться. Мы выскажем свою позицию, копья ломать, конечно, не будем. Если такой вопрос будет стоять на повестке дня, то я обязательно приму активное обсуждение. Приглашу лиц, которых я считаю исключительно компетентными в этом вопросе – историков, литераторов, и, конечно, сотрудников нашей библиотеки, - сказала Новосельская.

Министр культуры Крыма Арина Новосельская о переименовании библиотеки 00:00 00:00

В свою очередь журналист и кравевед Наталья Дремова отметила, что имя Николая Данилевского логичнее было бы присвоить Государственному архиву Республики Крым.

- Он внес огромнейший вклад в архивное дело, поэтому был бы там уместнее. Принял участие в спасении крымских архивов, стоял у истоков их создания. Я понимаю, что Иван Франко никакого отношения не имеет к Крыму, как и Тарас Шевченко никогда не был здесь. Тем не менее я считаю, что как минимум в ближайшие 10 лет нужно оставить имя Франко, чтобы стабилизировалась немного политическая ситуация, - считает краевед.

Директор библиотеки Елена Ясинова отметила, что пока никаких официальных документов о переименовании нет. Также она отметила, что библиотека носит имя Франко уже 62 года.

- Этот вопрос очень сложный и неоднозначный, он не решается просто так. Считаю, что он требует широкого обсуждения и привлечения общественности, ученых, краеведов, чтобы принять правильное решение. Важен вопрос, что думает наш учредитель – министерство культуры республики Крым. Если этот вопрос поднимется, мы будем проводить общественные слушания. В 2014 году имя писателя не убрали, потому что общественность поднялась, и люди были против, - заключила Ясинова.

Директор библиотеки Елена Ясинова выразила свое мнение 00:00 00:00

По мнению политолога Ивана Мезюхо, вопрос переименования также нужно вынести на широкое обсуждение:

- Я убеждён в том, что вопрос потенциального переименования Крымской республиканской универсальной научной библиотеки им. И.Я. Франко должен решаться не простым возможным переименованием со стороны органов власти, а в процессе общественного обсуждения. Николай Данилевский, имя которого предлагают увековечить в названии учреждения, конечно, является выдающимся русским мыслителем. Его фундаментальный труд «Россия и Европа» помогает понять политические процессы современности, даёт почву для глубинных размышлений. Тем не менее, насколько мне известно, некоторые представители крымской интеллигенции считают, что библиотека должна носить имя какого-нибудь крымского писателя или поэта.

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