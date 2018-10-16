Как оплатить детский сад онлайн?

СЕГОДНЯ 16:29 2018-10-16T17:05:52+03:00

Эксперты разъясняют, как не тратить время на дорогу в банк

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Когда ваш ребенок ходит в детский сад, вы ежемесячно оплачиваете услуги дошкольного учебного заведения. Государственные детские сады выдают квитанцию, с которой родители отправляются в банк. Это требует времени на дорогу и ожидание в очереди.

Но есть современные и удобные альтернативы.

1. Онлайн банкинг.

2. Сайт госуслуг.

3. Электронные кошельки.

4. Платежные системы - oplata.ru.

Для перевода денег вам необходимо:

- Посетить сайт или открыть приложение вашего банка.

- Войти в личный кабинет.

- Выбрать соответствующую вкладку (у каждого интернет-банка она называется по-разному: «перевод организации», «оплата образования»).

- Выбрать из списка ваш детский сад либо вручную заполнить форму для оплаты.

- Указать сумму и нажать кнопку «Оплатить».

Чтобы еще больше экономить время, настройте функцию автоплатежа - указанная сумма будет списываться каждый месяц автоматически.

Этот способ подходит тем, кто зарегистрирован на сайте госуслуг, - регистрация на портале занимает много времени из-за идентификации личности.

Оплата происходит через региональные порталы госуслуг, вход на них - через основной сайт. Учитывайте наличие возможности заплатить за детский сад банковской картой на вашем региональном портале.

Если возможность есть, то необходимо:

- зайти на сайт либо открыть приложение госуслуг на смартфоне;

- авторизоваться;

- открыть вкладки «Образование» - «Дошкольное»;

- выбрать «Платежи в один клик».

Далее откроется форма с персональным начислением. Выберете способ оплаты и нажмите кнопку «Оплатить». Данные о начислениях выводятся только в том случае, если пользователь уже заполнял информацию о детях. Добавить ее можно в личном кабинете или воспользоваться другим способом перевода денег:

- Открыть раздел «Оплата», вкладку «Образование».

- Ввести в строке поиска номер или название сада.

- Выбрать услугу.

- Заполнить информационную форму вручную и оплатить.

Деньги на счет дошкольного образовательного учреждения поступают в течение 3-х дней.

Перевод денег через сервисы Яндекс.Деньги, QIWI кошелек или WebMoney осуществляется по реквизитам: ИНН и название организации, расчетный счет, БИК, КБК, КПП, ОКТМО, УИН из квитанции. Перевод осуществляется в срок до 3-х рабочих дней. Комиссия составляет 2-3 % + 40-45 рублей.

Для платежей в пользу детского сада через интернет на сайте oplata.ru регистрация не нужна. Пройдите по ссылке https://oplata.vp.ru/provider/sadikirossii/.В открывшейся форме укажите ИНН и нажмите кнопку «Далее», чтобы заполнить следующие поля:

- Название или номер детского сада.

- Лицевой счет организации.

- Получатель денежных средств.

- ОКТМО.

- Расчетный счет.

- БИК, КПП, КБК.

- ФИО и адрес плательщика.

- Серия и номер паспорта или СНИЛС для идентификации плательщика.

- Имя и фамилия ребенка.

- Номер группы.

- Период оплаты.

- Сумма.

После заполнения формы переходите к оплате банковской картой. Комиссия сайта - 1,2% . Для получения квитанции введите e-mail адрес. Распечатайте документ и предъявите сотруднику детского сада при необходимости.

Онлайн оплата - это удобно, быстро и выгодно (при наличии бонусных программ у банка или платежных систем). Используйте услугу «Автоплатеж», чтобы не тратить время на оплату счетов за детский сад. Пусть времени, проведенного с детьми, будет больше!

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