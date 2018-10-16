Как оплатить детский сад онлайн?
Когда ваш ребенок ходит в детский сад, вы ежемесячно оплачиваете услуги дошкольного учебного заведения. Государственные детские сады выдают квитанцию, с которой родители отправляются в банк. Это требует времени на дорогу и ожидание в очереди.
Но есть современные и удобные альтернативы.
1. Онлайн банкинг.
2. Сайт госуслуг.
3. Электронные кошельки.
4. Платежные системы - oplata.ru.
Для перевода денег вам необходимо:
- Посетить сайт или открыть приложение вашего банка.
- Войти в личный кабинет.
- Выбрать соответствующую вкладку (у каждого интернет-банка она называется по-разному: «перевод организации», «оплата образования»).
- Выбрать из списка ваш детский сад либо вручную заполнить форму для оплаты.
- Указать сумму и нажать кнопку «Оплатить».
Чтобы еще больше экономить время, настройте функцию автоплатежа - указанная сумма будет списываться каждый месяц автоматически.
Этот способ подходит тем, кто зарегистрирован на сайте госуслуг, - регистрация на портале занимает много времени из-за идентификации личности.
Оплата происходит через региональные порталы госуслуг, вход на них - через основной сайт. Учитывайте наличие возможности заплатить за детский сад банковской картой на вашем региональном портале.
Если возможность есть, то необходимо:
- зайти на сайт либо открыть приложение госуслуг на смартфоне;
- авторизоваться;
- открыть вкладки «Образование» - «Дошкольное»;
- выбрать «Платежи в один клик».
Далее откроется форма с персональным начислением. Выберете способ оплаты и нажмите кнопку «Оплатить». Данные о начислениях выводятся только в том случае, если пользователь уже заполнял информацию о детях. Добавить ее можно в личном кабинете или воспользоваться другим способом перевода денег:
- Открыть раздел «Оплата», вкладку «Образование».
- Ввести в строке поиска номер или название сада.
- Выбрать услугу.
- Заполнить информационную форму вручную и оплатить.
Деньги на счет дошкольного образовательного учреждения поступают в течение 3-х дней.
Перевод денег через сервисы Яндекс.Деньги, QIWI кошелек или WebMoney осуществляется по реквизитам: ИНН и название организации, расчетный счет, БИК, КБК, КПП, ОКТМО, УИН из квитанции. Перевод осуществляется в срок до 3-х рабочих дней. Комиссия составляет 2-3 % + 40-45 рублей.
Для платежей в пользу детского сада через интернет на сайте oplata.ru регистрация не нужна. Пройдите по ссылке https://oplata.vp.ru/provider/sadikirossii/.В открывшейся форме укажите ИНН и нажмите кнопку «Далее», чтобы заполнить следующие поля:
- Название или номер детского сада.
- Лицевой счет организации.
- Получатель денежных средств.
- ОКТМО.
- Расчетный счет.
- БИК, КПП, КБК.
- ФИО и адрес плательщика.
- Серия и номер паспорта или СНИЛС для идентификации плательщика.
- Имя и фамилия ребенка.
- Номер группы.
- Период оплаты.
- Сумма.
После заполнения формы переходите к оплате банковской картой. Комиссия сайта - 1,2% . Для получения квитанции введите e-mail адрес. Распечатайте документ и предъявите сотруднику детского сада при необходимости.
Онлайн оплата - это удобно, быстро и выгодно (при наличии бонусных программ у банка или платежных систем). Используйте услугу «Автоплатеж», чтобы не тратить время на оплату счетов за детский сад. Пусть времени, проведенного с детьми, будет больше!
На правах рекламы