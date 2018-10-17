Исторический рекорд: в Крыму побывали туристы из 132 стран мира

СЕГОДНЯ 11:05 2018-10-17T11:19:59+03:00

Всего в Крыму отдохнули больше 6 миллионов туристов Фото: Надежда ДАЦЮК

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В Крым в этом году приехало рекордное количество иностранных туристов из 132 стран мира. Больше всего было гостей из соседней Украины – 1 миллион путешественников.

- Мы поговорили с руководителями объектов размещения, подняли документы последних лет еще украинскогопериода. Тогда к нам приезжали туристы примерно из 50 стран мира, а в этом году – из 132, - рассказал "Комсомольской правде - Крым" глава комитета Госсовета РК по санаторно-курортному комплексу Алексей Черняк.

Гости приезжают из США, стран Азии и Европы. На полуострове также были путешественники из Филиппин и Гондураса.

- Сработал "эффект бумеранга". Украина и Америка поливает санкциями и грязью Россию и Крым, из-за этого люди начали интересоваться, что это за страна и за полуостров, и чем он так необходим Украине и США. По приезду они выясняют, что это курорт, и тут много интересных исторических мест. Также у нас замечательная лечебная база, - подчеркнул Черняк.

Он отметил, что чаще всего иностранные туристы приезжают в Крым для оздоровления.

В Крыму отдохнули уже больше 6 миллионов туристов. До конца этого года на полуострове ожидают 7 миллионов отдыхающих. В октябре в Крым продолжают прибывать желающие застать бабье лето. В основном летят из Москвы и Санкт-Петербурга. В большей мере отдохнуть на курортах полуострова желают женщины. Их доля, по данным сервиса Туту.ру, составила 60%. Закрывать сезон основном едут пожилые люди, которым уже более 55 лет. Чуть меньше тех, кому стукнуло 45-55 лет. На третьем месте туристы в возрасте от 35 до 45. Молодежь, кому примерно 25-35 лет, все-таки предпочитает более жаркое время года и такие группы туристов на четвертом месте в списке зарывающих сезон в Крыму в октябре.

В июле прибывающие в Крым украинцы жаловались, что погнаконтроль незалежной специально создает искуственные очереди на границе. Сейчас пункты пропуска «Армянск», «Джанкой» и «Перекоп» работают в штатном режиме, скопления машин не наблюдается.

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