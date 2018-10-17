Родственникам озвучили официальный список пострадавших во время взрывов в Керчи

СЕГОДНЯ 21:46 2018-10-17T22:31:49+03:00

Родственникам рассказали, в какие медучреждения отвезли раненых [официальный список пострадавших во время взрывов в Керчи]

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Стал известен официальный список пострадавших во время взрывов в Керчи.

В Керченской горбольнице №1 родственникам озвучили список пострадавших и медучреждения, куда их доставили.

В самой горбольнице - 17 человек, девять из них в реанимации, трое - не опознаны.

Городская больница №1 в Керчи.

Лысенко Елизавета Денисовна

Ильясова Арзы

Журова Виктория

Калиниченко Наталия

Грищенко

Бурлов Евгений Алексеевич

Брагина Екатерина Дмитриевна (в реанимации)

Александрова Кристина

Михлина Юлия Сергеевна

Дьяченко

Васильева

Третьякова

Егорова Яна

Розанова Любовь Андреевна

Денего Карина Александровна

Чурина Надежда Константиновна

Егорочкина Марина

Больница в Ленино (Керченский район)

Бочка Мария Андреевна

Соколовская Анастасия Алексеевна

Ратаенко Анна Геннадиевна

Лоло Яна Игоревна

Зарубина Ксения Руслановна

Рыбкин Никита Игоревич

Веренюк Даниил

Ольшевский Игорь

Симферополь

Радько

Крутько Николай

Керченский онкодиспансер

Минолоева Юлия Владимировна

Кондрашечкин Валентин Витальевич

Темрюкская больница

Шилина Анна Вячеславовна

Пененжик О.А.

Зацаренко Валерия Константиновна

Гурская Ксения Валерьевна

Красницкая Екатерина Николаевна

Получили помощь, но покинули больницу:

Пономарева Виктория

Николаева Юлия Владимировна

Демчук Виктория (родители не могут ее найти)

Карпушина Фатиме Наильевна

Нестеренко Кирилл Николаевич

Неизвестная Ирина

Мельник Анастасия Олеговна

Гуцуляк Виктория Александровна

Третьякова Наталья Андреевна

Мохова Виктория

Голозубова Татьяна

Галанова Алла Владимировна

По данным корреспондента КП-Крым, в Республиканскую детскую больницу в Симферополе уже доставили двоих пациентов из Керчи. Одна из девушек сейчас на операции.