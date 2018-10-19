Парень погибшей в Керчи студентки сразу после похорон хотел свести счеты с жизнью

СЕГОДНЯ 23:13 2018-10-19T23:33:20+03:00

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Керчь не покидают несчастья. Не успел город проститься с 20 погибшими в страшной трагедии, произошедшей в политехническом колледже, как произошло еще одно горе.

Молодой человек девушки, умершей в больнице после взрыва, решил свести счеты с жизнью. Перед тем как это сделать, 20-летний Армен Бадалян написал у себя в статусе на страничке в соцсетях «Я тебя люблю, вместе навсегда».

Парень не смог пережить потерю любимой Вики, 16-летней Виктории Демчук.

Виктория хотела стать моделью.

Армен сутки после трагедии находится в больнице вместе с родителями девушки, как и все надеялся на ее скорейшее выздоровление.

Девушке ампутировали ногу, и появилась надежда, что она сможет выжить. Но травмы, полученные девушкой во время взрыва, оказались намного серьезнее, чем можно было себе предположить.

Виктория Демчук училась по специальности «Земельно-имущественные отношения», занималась в модельной школе. Умерла при транспортировке на лечение в Москву.

- Сейчас Армен находится в реанимации, у него серьезная травма позвоночника, врачи борются за его жизнь. Решается вопрос его транспортировки в Краснодар, - рассказали "Комсомольской правде - Крым" друзья парня.

«ВИКА ДЛЯ МЕНЯ БЫЛА ПОДАРКОМ»

- Армен очень любил Вику. Они больше года вместе. Хороший парень, увлекался футболом, играл в футбольном клубе "Океан", - рассказывает общая подруга пары. - Когда случилась трагедия, он рыдал мне в трубку. Когда узнал ,что ей ампутировали ногу ,сказал только что «слава богу что жива, остальное неважно, я её очень люблю ,мы найдём деньги и купим ей хороший протез».

За день до того, как Армен принял решение уйти из жизни, он написал своей подруге письмо, в котором объяснил свой будущий поступок.

- У меня жизнь мягко говоря ..., на протяжении всей жизни. Вика это, подарок для такого ... как я. Я ее очень люблю. Она лучшее, что было со мной. И я не готов ее отпускать. Это правда. Которую я не скрываю. И мне не важно, что будут говорить и думать, - написал Армен Бадалян.

Это сообщение он написал подруге за день до попытки суицида.

17 октября, напомним, вооруженный 18-летний учащийся керченского политехнического колледжа Владислав Росляков привел в действие самодельную взрывчатку и расстрелял всех попавшихся ему навстречу людей в коридорах колледжа из помпового ружья. А потом его нашли убитым в библиотеке учебного заведения на втором этаже.

КСТАТИ

Владислав Росляков в соцсетях восхищался Чикатило

Владислав Росляков, устроивший взрыв и открывший стрельбу в Керченском политехническом колледже, рассказывал друзьям о своих планах. В подробности задуманного не посвящал, но одной подруге заявил, что «круто было бы устроить бойню» (подробнее).