Был нелюдимым и ходил со штык-ножом: Однокурсники охарактеризовали предполагаемого убийцу 18 человек в Керчи

СЕГОДНЯ 16:34 2018-10-17T18:32:40+03:00

Тело стрелка обнаружили в библиотеке колледжа, где он устроил бойню [видео]

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Стала известна личность предполагаемого организатора теракта в колледже Керчи, из-за которого погибли 18 человек, еще 50 пострадали.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/673768" frameborder="0"></iframe> Момент взрыва в колледже.

- Предполагаемый убийца застрелился, это студент 4 курса, который учился в том же колледже. Его тело обнаружено в библиотеке на втором этаже, - сообщил глава РК Сергей Аксенов. - Причины и обстоятельства трагедии устанавливаются.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/673721" frameborder="0"></iframe> Взрыв в Керчи: первые кадры с места трагедии.«Настоящий теракт... как в Беслане!» Очевидцы рассказывают о взрыве в политехническом колледже в Керчи.

Подозреваемый был зачислен в политехнический колледж в 2015. Его знакомые говорят, что парень в начале сентября получил разрешение на ружье 12 калибра, а несколько дней назад он приобрел к нему 150 патронов.

Напомним, 17 октября в 11.25 в Керченском политехническом колледже прогремел взрыв. По предварительным данным, в результате ЧП погибли 18 человек и 50 пострадалиФото: предоставлено очевидцем

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/673705" frameborder="0"></iframe> Эвакуация раненых из колледжа в Керчи - 1 часть.

Очевидцы рассказывают, что парень устроил стрельбу в коледже, один из патронов попал в газовый баллон, после чего произошел взрыв. При этом на предприятии "Крымгазсети" сообщили, что политехнический колледж в Керчи не был газифицирован. Предприятие не заключало с учебным заведением договор на поставку баллонного сжиженного газа.

В социальных сетях подозреваемый в убийстве был подписан как «Странный тип», но удалил свою страничку. Однокурсники характеризуют его как нелюдимого.

Предполагаемый убийца застрелилсяФото: предоставлено очевидцем

- Он ни с кем не общался и три года ходил со штык-ножом в шарагу. Никто в принципе не обращал внимания. А в прошлом году он пшикал перцовым баллончиком, один раз его словили, он извинился, - рассказал одногруппник Владислава Рослякова. Вообще он обычно никогда никуда не опаздывал, никогда не пропускал занятия из-за болезни. А тут с понедельника заболел, не приходил. И только сегодня появился в шараге.

Схема массового убийства в керченском колледже.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Напомним, 17 октября в 11.25 в Керченском политехническом колледже прогремел взрыв. По предварительным данным, в результате ЧП погибли 18 человек и 50 пострадали. Список постралавших смотрите здесь. В Крыму с 18 октября объявлен трехдневный траур.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/673765" frameborder="0"></iframe> Очевидец происшествия в Керчи.

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