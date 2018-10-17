Взрыв в колледже в Керчи 17 октября: 10 человек погибли, 50 пострадали

СЕГОДНЯ 12:56 2018-10-17T13:36:28+03:00

В Керченском политехническом колледже произошел взрыв, на месте работают пять бригад скорой [онлайн-трасляция]

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В среду, 17 октября, в Керченском политехническом колледже в 11:25 прогремел взрыв.

По предварительным данным, в результате ЧП погибли 10 человек и 50 пострадали.

- Об окончательных медико-санитарных последствиях я ничего не могу сказать. Сейчас там 5 бригад работают на месте происшествия. Туда направлены специализированные службы "скорой помощи": анастезиолог, реаниматолог, нейрохируг и хирург, - сообщил "Комсомольской правде - Крым" директор Крымского республиканского центра медицины катастроф Сергей Астанкин.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.crimea.kp.ru/video/embed/673697" frameborder="0"></iframe> Взрыв в колледже в Керчи: 10 человек погибли, 50 пострадали.Первое видео с места взрыва в колледже в Керчи

На место пришествия в 13.00 вылетел вертолет.

Видеотрансляция с места взрыва в колледже в Керчи.

Глава Крыма Сергей Аксенов также отправился в Керчь.

- В срочном порядке выехал в Керченский политехнический колледж для выяснения обстоятельств и координации работы по ликвидации последствий произошедшего и помощи пострадавшим. В причинах взрыва разбираются компетентные органы. Все необходимые службы работают на месте происшествия, - написал Аксенов на своей странице в Facebook.

Некоторые очевидцы сообщают о стрельбе. По предварительным данным, произошло два последовательных взрыва - один в холле, другой - в столовой. После вооруженные люди ходили по аудиториям. Выдвигаются версии о теракте.

- Это был не "взрыв газа", а теракт нескольких лиц. Мой брат там учится, и в этот момент он находился этажом выше и прятался с парнем, который был ранен в ногу. Он сообщил, что были взрывы, а так же выстрелы, - рассказал "Комсомольской правде - Крым" брат одного из студентов, керчанин Владислав.

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