2018-10-17T13:36:28+03:00
Происшествия

Взрыв в колледже в Керчи 17 октября: 10 человек погибли, 50 пострадали

В Керченском политехническом колледже произошел взрыв, на месте работают пять бригад скорой [онлайн-трасляция]
Анастасия ЖУКОВААлександра КОРШУНОВА
Поделиться:
Взрыв в колледже в Керчи. Фото: kerch.fmВзрыв в колледже в Керчи. Фото: kerch.fm
Изменить размер текста:

В среду, 17 октября, в Керченском политехническом колледже в 11:25 прогремел взрыв.

По предварительным данным, в результате ЧП погибли 10 человек и 50 пострадали.

- Об окончательных медико-санитарных последствиях я ничего не могу сказать. Сейчас там 5 бригад работают на месте происшествия. Туда направлены специализированные службы "скорой помощи": анастезиолог, реаниматолог, нейрохируг и хирург, - сообщил "Комсомольской правде - Крым" директор Крымского республиканского центра медицины катастроф Сергей Астанкин.

Взрыв в колледже в Керчи: 10 человек погибли, 50 пострадали.Первое видео с места взрыва в колледже в Керчи

На место пришествия в 13.00 вылетел вертолет.

Видеотрансляция с места взрыва в колледже в Керчи.

Глава Крыма Сергей Аксенов также отправился в Керчь.

- В срочном порядке выехал в Керченский политехнический колледж для выяснения обстоятельств и координации работы по ликвидации последствий произошедшего и помощи пострадавшим. В причинах взрыва разбираются компетентные органы. Все необходимые службы работают на месте происшествия, - написал Аксенов на своей странице в Facebook.

Некоторые очевидцы сообщают о стрельбе. По предварительным данным, произошло два последовательных взрыва - один в холле, другой - в столовой. После вооруженные люди ходили по аудиториям. Выдвигаются версии о теракте.

- Это был не "взрыв газа", а теракт нескольких лиц. Мой брат там учится, и в этот момент он находился этажом выше и прятался с парнем, который был ранен в ногу. Он сообщил, что были взрывы, а так же выстрелы, - рассказал "Комсомольской правде - Крым" брат одного из студентов, керчанин Владислав.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Студент колледжа в Керчи, где произошел взрыв: Я услышал хлопок, а потом парень начал расстреливать всех из ружья

Полиция сообщает о 10 погибших и 50 раненых. Студент, с которым поговорила «Комсомолка», выжил, потому что... уснул на паре (подробнее)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
"Нам незачем и не от кого скрываться": Адвокат Мамаева рассказал о сдаче загранпаспорта следователю
Игорь Бушманов также прокомментировал Радио "Комсомольская правда" слова другого фигуранта дела Александра Кокорина, который утверждает, что не участвовал в драке [видео]
Новости 24
В Крыму с 18 октября и до конца выходных объявили о пожарной опасности
Под Алуштой в море утонул мужчина
Из аэропорта «Симферополь» зимой будут летать самолеты в Воронеж
Пограничники конфисковали у крымского предприятия сетей на полмиллиона рублей
Симферополь частично останется без воды 18 октября
Сотрудникам севастопольского предприятия выплатили более 9 миллионов долгов по зарплате
В этом году 18 уклонистов от армии в Крыму заплатили штрафы
Крым и Сирия подписали меморандум об экономическом сотрудничестве
Птицефабрику в Сакском районе "поднимет" новый инвестор
В Крыму топливо может подешеветь только через год
Около трех тысяч крымчан призовут на военную службу этой осенью
Из Симферополя в Дамаск хотят запустить авиарейсы
Бензин и дизельное топливо в Симферополе снова подорожали
Сергей Аксенов пригласил президента Сирии приехать на ЯМЭФ