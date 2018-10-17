Студентка колледжа в Керчи, где произошел взрыв: "Мы выпрыгивали из окон, подруге попал осколок в ногу"
Одна из учащихся политехнического колледжа в Керчи Алена Иванова (фамилия изменена - Ред.) рассказала о прогремевших 17 октября взрывах. По ее словам, как столько студенты услышали грохот, ребята начали выпрыгивать из окон и перелезать через забор.
Напомним, взрывы в колледже произошли примерно в 11:25. По предварительным данным, 10 человек погибли и 50 пострадали.
- Я сейчас нахожусь дома, у меня шоковое состояние. Там были взрывы, стрельба, умерло столько людей! Мы сидели на занятиях, потом я вышла и нам говорят: "быстрее-быстрее". Я тогда вообще не поняла, что случилось. Потом все начали перелазить через забор, некоторые - выпрыгивать из окон, - рассказала "Комсомольской правде - Крым" пострадавшая.
После этого студентов попросили лечь на землю, а потом вывели с территории колледжа и развезли по домам.
Она рассказала, что ее подруга получила ранение при ЧП в колледже.
- Осколок из окна попал ей в ребро и в ногу, - добавила девушка.
Чрезвычайное происшествие пока не комментируют в официальных службах.
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