2018-10-17T16:20:38+03:00
Взрыв в Керчи

«Крымгазсети»: Колледж в Керчи, в котором произошел взрыв, не был газифицирован

Предприятие не заключало с учебным заведением договор на поставку баллонного сжиженного газа
Анастасия КУРДЮКОВА
Поделиться:
Взрыв в колледже прогремел 17 октября. Фото: kerch.fmВзрыв в колледже прогремел 17 октября. Фото: kerch.fm
Изменить размер текста:

Керченский политехнический колледж, в котором произошел взрыв баллона с газом, и в результате которого погибли 10 человек, не был газифицирован.

- Объект, в котором произошел взрыв, не газифицирован, среди потребителей баллонного сжиженного газа такого абонента нет. Договор на поставу газа с колледжем не заключался. Заявок от них на то, что им нужен газ, не поступало, - сообщили «Комсомольской правде - Крым» в пресс-службе предприятия «Крымгазсети».

На предприятии уточнили, что при поставках баллонного газа в обязательном порядке заключается договор на техническое обслуживание и газовики проводят инструктаж.

По словам очевидцев, в газовый баллон попала пуля.

- Только что звонил ребенок, у его одноклассника сестра учится в этом учреждении. Она сказала, что зашел мужик с автоматом и стал стрелять, попал в газовый баллон (какого черта там был газовый баллон?), и прогремел взрыв, - пишет в соцсетях керчанка Наталья Ковельская.

Напомним, 17 октября, в Керченском политехническом колледже в 11.25 прогремел взрыв. По предварительным данным, в результате ЧП погибли 10 человек и 50 пострадали.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Крыму объявили трехдневный траур в связи с терактом в Керчи

Взрыв и стрельба произошли в политехническом колледже 17 октября (подробнее)

Взрыв в колледже в Керчи 17 октября: 10 человек погибли, 50 пострадали

В Керченском политехническом колледже произошел взрыв, на месте работают пять бригад скорой [онлайн-трасляция]

Студентка колледжа в Керчи, где произошел взрыв: "Мы выпрыгивали из окон, подруге попал осколок в ногу"

В Керченском политехническом колледже прогремели взрывы (подробнее)

"Теракт, как в Беслане": Директор керченского техникума рассказала о взрыве

Трагедия произошла через 20 минут после ее отъезда [видео]

Еще больше материалов по теме: «Взрыв в колледже в Керчи 17 октября 2018 года»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Шестеро пострадавших во время взрывов в Керчи находятся в крайне тяжелом состоянии
В Керчи открыта "горячая линия" в связи с терактом в политехническом колледже
Военные: В Керчь на место теракта выехали 10 единиц тяжелой боевой техники
В Крыму с 18 октября и до конца выходных объявили о пожарной опасности
Под Алуштой в море утонул мужчина
Из аэропорта «Симферополь» зимой будут летать самолеты в Воронеж
Пограничники конфисковали у крымского предприятия сетей на полмиллиона рублей
Симферополь частично останется без воды 18 октября
Сотрудникам севастопольского предприятия выплатили более 9 миллионов долгов по зарплате
В этом году 18 уклонистов от армии в Крыму заплатили штрафы
Крым и Сирия подписали меморандум об экономическом сотрудничестве
Птицефабрику в Сакском районе "поднимет" новый инвестор
В Крыму топливо может подешеветь только через год
Около трех тысяч крымчан призовут на военную службу этой осенью
Из Симферополя в Дамаск хотят запустить авиарейсы
Бензин и дизельное топливо в Симферополе снова подорожали
Сергей Аксенов пригласил президента Сирии приехать на ЯМЭФ