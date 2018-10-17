«Крымгазсети»: Колледж в Керчи, в котором произошел взрыв, не был газифицирован
Керченский политехнический колледж, в котором произошел взрыв баллона с газом, и в результате которого погибли 10 человек, не был газифицирован.
- Объект, в котором произошел взрыв, не газифицирован, среди потребителей баллонного сжиженного газа такого абонента нет. Договор на поставу газа с колледжем не заключался. Заявок от них на то, что им нужен газ, не поступало, - сообщили «Комсомольской правде - Крым» в пресс-службе предприятия «Крымгазсети».
На предприятии уточнили, что при поставках баллонного газа в обязательном порядке заключается договор на техническое обслуживание и газовики проводят инструктаж.
По словам очевидцев, в газовый баллон попала пуля.
- Только что звонил ребенок, у его одноклассника сестра учится в этом учреждении. Она сказала, что зашел мужик с автоматом и стал стрелять, попал в газовый баллон (какого черта там был газовый баллон?), и прогремел взрыв, - пишет в соцсетях керчанка Наталья Ковельская.
Напомним, 17 октября, в Керченском политехническом колледже в 11.25 прогремел взрыв. По предварительным данным, в результате ЧП погибли 10 человек и 50 пострадали.
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