В Крыму объявили трехдневный траур в связи с терактом в Керчи

СЕГОДНЯ 15:00 2018-10-17T16:20:38+03:00

Взрыв и стрельба произошли в политехническом колледже 17 октября

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В Крыму с 18 октября объявлен трехдневный траур в связи с терактом, произошедшем в Керчи.

- Потрясен этой страшной трагедией, разделяю вашу боль и скорбь. По предварительным данным, погибло 10 и пострадало 50 человек. В связи с трагедией в Крыму с завтрашнего дня объявлен трехдневный траур. Для оказания помощи пострадавшим принимаются все необходимые меры, – сказал глава Крыма Сергей Аксенов.

По предварительным данным, число погибших уже увеличилось до 13 человек, пострадавших по-прежнему 50.

Изначально сообщалось о взрыве газа в колледже, затем Следком переквалифицировал ЧП в теракт.

- Это был не «взрыв газа», а теракт нескольких лиц. Мой брат там учится, и в этот момент он находился этажом выше и прятался с парнем, который был ранен в ногу. Он сообщил, что были взрывы, а так же выстрелы, - рассказал "Комсомольской правде - Крым" брат одного из студентов, керчанин Владислав.

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