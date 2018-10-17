В Крыму объявили трехдневный траур в связи с терактом в Керчи
В Крыму с 18 октября объявлен трехдневный траур в связи с терактом, произошедшем в Керчи.
- Потрясен этой страшной трагедией, разделяю вашу боль и скорбь. По предварительным данным, погибло 10 и пострадало 50 человек. В связи с трагедией в Крыму с завтрашнего дня объявлен трехдневный траур. Для оказания помощи пострадавшим принимаются все необходимые меры, – сказал глава Крыма Сергей Аксенов.
По предварительным данным, число погибших уже увеличилось до 13 человек, пострадавших по-прежнему 50.
Изначально сообщалось о взрыве газа в колледже, затем Следком переквалифицировал ЧП в теракт.
- Это был не «взрыв газа», а теракт нескольких лиц. Мой брат там учится, и в этот момент он находился этажом выше и прятался с парнем, который был ранен в ногу. Он сообщил, что были взрывы, а так же выстрелы, - рассказал "Комсомольской правде - Крым" брат одного из студентов, керчанин Владислав.
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