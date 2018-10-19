Военный эксперт: Керченский стрелок спокойно мог изготовить дома бомбу, и никаких снарядов Великой Отечественной для этого не нужно

СЕГОДНЯ 20:56 2018-10-19T21:47:13+03:00

Влад Росляков пришел убивать своих ровесников и преподавателей в футболке с надписью "Ненависть". Фото предоставлено очевидцем

Все необходимые компоненты можно, не вызывая подозрений, приобрести в магазине и аптеке

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В сети бурно обсуждают появившуюся информацию о том, что керченский стрелок мог изготовить бомбу из снаряда времен Великой Отечественной. В городе-герое их находят сотнями.

Мы обратились к известному крымскому военному историку и военному аналитику Сергею Ченныку, чтобы узнать, насколько реально это было возможно осуществить.

- Чтобы изготовить бомбу из снарядов, нужно обладать специальными знаниями. Говоря языком научным, когда вы работает с веществами, которые необходимо извлекать из боеприпасов времен Великой Отечественной войны, это сложный процесс. Нужны специальные условия – другие температуры для плавления тола, его формовки. Нужны специальные взрыватели, так как тол не взрывается от простого воздействия пламени. Ему необходим инициирующий взрыв. Кроме того, тол имеет свойство терять свои данные. Его использовать рискованно, так как он не всегда может сработать, - рассказал «Комсомольской правде – Крым» Сергей Ченнык.

По его словам, есть более простые способы. Сейчас можно не сильно напрягаясь, имея доступ в интернет, практически спокойно изготовить вполне себе мощное взрывчатое вещество из того, что можно купить в аптеке и в отделе бытовой химии. Причем компоненты для изготовления нужны самые обычные. Их покупка не вызовет ни у кого подозрений.

- Например, вы купите ведро аммиачной селитры, которую покупают десятками килограмм те, у кого свои большие участки. Это практически удобрение. В аптеке приобретете черный активированный уголь, с ним вообще никаких проблем. Еще нужна алюминиевая крошка, с ней придется немного заморочиться. Но ее тоже можно самим добыть, - говорит Сергей Ченнык. - Мальчик он умный был, думаю, хорошо посидел в интернете.

Эксперт рассказал, что на северном Кавказе во время терактов террористами тоже использовались взрывчатые вещества, изготовленные бытовым путем в кустарных условиях. Это намного эффективнее и безопаснее для пользователя, а также позволяет скрыть свою деятельность от посторонних глаз.

КСТАТИ

Владислав Росляков в соцсетях восхищался Чикатило

Владислав Росляков, устроивший взрыв и открывший стрельбу в Керченском политехническом колледже, рассказывал друзьям о своих планах. В подробности задуманного не посвящал, но одной подруге заявил, что «круто было бы устроить бойню» (подробнее).

Где керченский стрелок взял деньги на оружие

Мать и сын жили так бедно, что не могли вовремя оплачивать даже коммуналку. У них в подъезде мы обнаружили квитанцию, из которой следует, что Росляковы просрочили 2 тысячи рублей за прошлый месяц.

- Они едва концы с концами сводили, - говорит бабушка Влада. - Невестка моя санитаркой за 14 тысяч в месяц работает. Внук в прошлом году записался в спортзал. Но уже через месяц ему пришлось оставить тренажерный зал. Не хватило денег, чтобы заплатить за весь абонемент.

Та откуда же вдруг взялись 50 тысяч на боекомплект? (подробнее)

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