Похороны жертв массового убийства в Керчи: прямая онлайн-трансляция

СЕГОДНЯ 10:07 2018-10-19T11:58:50+03:00

Люди прощаются с так рано ушедшими из жизни 20 студентами и преподавателями. Фото: Надежда ДАЦЮК

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В Керчи 19 октября похоронят жертв массового убийства в Керчи. С 9.30 у здания политехнического колледжа, где произошла страшная трагедия, началась акция «Зажги свечу памяти». Почтить память родных, друзей и знакомых пришли сотни керчан.

В Керчи хоронят жертв трагедии.Сегодня в Крыму прощаются со студентами и преподавателями, погибшими от рук керченского стрелка

ПАНИХИДА

Люди зажигают свечи и мысленно прощаются с так рано ушедшими из жизни 20 студентами и преподавателями.

В 10.00 на пл. Ленина начнется панихида. Со стороны одноименной улицы будут установлены рамки, рядом с ними будут дежурить правоохранители.

- Формирование колонны желающих проститься с погибшими будет происходить тоже на ул. Ленина. После панихиды и движения процессии можно будет пройти к автобусам на ул. Кирова, 5 для переезда на кладбище, - сообщили в пресс-службе администрации Керчи.

Панихида ориентировочно продлится до 12.00. Затем, перед переездом на кладбище, в городе пройдет траурная процессия.

МАРШРУТ ТРАУРНОЙ ПРОЦЕССИИ

Траурная процессия будет двигаться через ул. Кирова – ул. Карла Маркса – ул. Мирошника – на центральное кладбище.

В данном мероприятии задействуют 20 автобусов, которые будут сняты с маршрутов №5 и №19. В этой связи интервал движения городского транспорта по этим маршрутам будет увеличен до 20 минут.

КАК БУДЕТ ХОДИТЬ ТРАНСПОРТ

С 7.00 и до окончания панихиды будет временно ограничено движение частного транспорта по ул. Карла Маркса, улице Кирова и пересекающим ее улицам Советской, Свердлова, Кооперативный переулок, Адмиралтейский пр-д, Театральная. Проезд для автобусов будет открыт.

В это время движение пассажирского транспорта по маршруту № 2 будет осуществляться в прямом направлении по маршруту следования - ул. Еременко – ул. Самойленко – ул. Пирогова – далее по маршруту следования, в обратном направлении по маршруту следования - ул. Пирогова – ул. Самойленко – ул. Еременко – далее по маршруту следования.

Напомним, 17 октября вооруженный 18-летний учащийся керченского политехнического колледжа Владислав Росляков привел в действие самодельную взрывчатку и расстрелял всех попавшихся ему навстречу людей в коридорах колледжа из помпового ружья. А потом его нашли убитым в библиотеке учебного заведения на втором этаже.

Число пострадавших увеличилось до 52 человек, число погибших 21 человек. Официальный список погибших во время взрыва и стрельбе в колледже в Керчи смотрите здесь.

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