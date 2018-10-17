"В тяжелом состоянии": Больницы Симферополя начали принимать первых пострадавших при взрыве в Керчи

17 Окт. 23:48 2018-10-17T23:49:43+03:00

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Симферопольские больницы начали принимать первых пострадавших при взрыве в политехническом колледже в Керчи. Напомним, там 17 октября прогремел взрыв. Сообщается о 19 погибших и 53 пострадавших.

Вертолеты санавиации около восьми вечера в среду доставили первую учащуюся колледжа в детскую больницу Симферополя имени Титова, 16-летнюю девушку. Она находится в тяжелом состоянии, с переломом бедра и множественными осколочными ранениями.

Следом из Керчи перевезли еще одну ученицу колледжа. Она находится в шоковом и очень тяжелом состоянии со множественными осколочными ранениями.

После этого, примерно в 21.30, в больницу поступила девушка, которую сразу увезли в челюстно-лицевую хирургию.

О том, какое количество учащихся из керченского колладжа привезут в больницу - не сообщается.

Также поступила информация, что с помощью санавиации в крымскою столицу привезли взрослого, пострадавшего при взрыве. Его перевезли в одну из городских больниц.

Жителям Керчи уже озвучили официальный список пострадавших во время взрыва. Им рассказали, в какие медицинские учреждения отвезли детей.

Также шестеро пострадавших во время взырва в городе-герое находятся в очень тяжелом состоянии. Напомним, всего в больницах оказались 39 человек.

Кроме того, появилась предварительная информация о том, что именно толкнуло студента керченского колледжа на массовое убийство. Есть четыре версии, почему Влад Росляков расстрелял свой колледж. Друг студента рассказал о том, что вероятный убица любил поиграть в компьютерные игры, "где нужно расстреливать школу".

А вот детский омбудсмен рассказала о том, что оружие, из котрого расстреляли студентов колладжа могло быть поддельным. По этому поводу также инициируют проверку.

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