Детский омбудсмен: Разрешение на оружие, из которого стреляли в студентов в Керчи, могло быть поддельным

СЕГОДНЯ 22:28 2018-10-17T22:48:53+03:00

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В Крыму проверят, легально ли студент керченского колледжа, расстрелявший своих однокурсников, получил разрешение на оружие. Проверку инициирует детский омбудсмен РК Ирина Клюева.

- Если действительно было разрешение на оружие, то возникает вопрос, как молодой человек его получил. Должны были сохраниться справки о том, что он проходил медицинские осмотры, общался с психологом, - сообщила «Комсомольской правде – Крым» Ирина Клюева. – Правоохранители это проверят. Со своей стороны я тоже буду инициировать проведение проверки.

Разобраться в этом вопросе пообещал и глава Крыма Сергей Аксенов.

Напомним, 17 октября в 11.25 в Керченском политехническом колледже прогремел взрыв. По предварительным данным, в результате ЧП погибли 19 человек и 53 пострадали. Список пострадавших смотрите здесь, погибших - здесь.

Предполагаемый убийца Владислав Росляков - студент 4 курса, который учился в том же колледже. Подозреваемый был зачислен в политехнический колледж в 2015. Его знакомые говорят, что парень в начале сентября получил разрешение на ружье 12 калибра, а несколько дней назад он приобрел к нему 150 патронов.

Хронология нападенияФото: Дмитрий ПОЛУХИН

Однокурсники охарактеризовали его нелюдимым, но пунктуальным.

- Он ни с кем не общался и три года ходил со штык-ножом в шарагу. Никто в принципе не обращал внимания. А в прошлом году он пшикал перцовым баллончиком, один раз его словили, он извинился, - рассказал одногруппник Владислава Рослякова. - Вообще он обычно никогда никуда не опаздывал, никогда не пропускал занятия из-за болезни. А тут с понедельника заболел, не приходил. И только сегодня появился в шараге.

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