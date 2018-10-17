Список пострадавших во время взрыва в колледже в Керчи

СЕГОДНЯ 16:02 2018-10-17T16:48:24+03:00

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"Комсомолка" публикует список людей, пострадавших во время взрыва в Керчи. Его распространяют медики среди людей, которые ищут своих родных и близких.

В среду, 17 октября, в Керченском политехническом колледже около полудня прогремел взрыв.

По предварительным данным, в результате ЧП погибли 18 человек и более 50 пострадали.

1. Лоло Яна Игоревна

2. Соколова Анастасия Сергеевна

3. Протасенко Анна Геннадьевна

4. Зарубина Ксения Руслановна

5. Мельник Анастасия Олеговна

6. Гуцуляк Виктория Александровна

7. Гриценко Николай Сергеевич

8. Стрелец Роман Романович

9. Кудряк Анастасия Дмитриевна

10. Анастасия Алексеевна

11. Кондрашечкин Валентин Витальевич

12. Дейнега Мария Александровна

13. Красницкая Екатерина Николаевна

14. Ильясова Арзы Расимовна

15. Николаева Юлия

16. Вежега Карина

17. Жукова Виктория

18. Лисенко Елизавета

19. Шилина Анна Вячеславовна.

20. Олег

21. Чуприна Надежда

22. Егорова Яна

23. Радько

24. Кристина Александрова

25. Колозубова

26. Голанула

27. Гоцуляк

28. Третьякова Наталья Андреевна

29. Черепец

30 Рыбкин Никита Игоревич

31. Бочко Мария Андреевна

32. Данилян Александр

33. Алишевский Игорь Сергеевич

34. Васильева Ирина

35. Крутько Николай

36. Денега Карина Александровна

37. Калиниченко Наталья

38. Пономарева Виктория

39. Буряков Евгений Алексеевич

40. Демчук Виктория

41. Карпушева Фатиме

42. Ольшевский Игорь

43. Веренюк Данил

44. Благина Екатерина

45. Егорочкина Марина

46. Нестеренко Кирилл Николаевич

47. Михлина Юлия Сергеевна

48. Дьяченко

49. Ротасенко Анна Геннадьевна

Список пострадавших

Список пострадавших

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